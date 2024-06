Chính trị sâu sắc trong loạt phim siêu anh hùng "The Boys"

Loạt phim "The Boys" mới đây đã khởi chiếu tập đầu tiên của mùa thứ tư, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Khởi đầu với một câu hỏi thú vị về nền văn hóa đại chúng ngập tràn siêu anh hùng, "The Boys" đã thách thức suy nghĩ của người xem, điều gì sẽ xảy ra nếu những sức mạnh phi thường kết hợp với sự tham nhũng, thao túng và lòng tham của các tập đoàn kinh tế lớn? Tuy nhiên, cách tiếp cận châm biếm, đen tối của bộ phim đã phát triển thành một trong những bộ phim truyền hình chính trị nhất trên sóng, đặc biệt rõ ràng hơn trong mùa thứ tư đầy mong đợi này.



"The Boys" - Đề tài siêu anh hùng nhưng phản ánh chính trị sâu sắc

Siêu anh hùng Homelander vẫn là nhân vật chính xuyên suốt "The Boys" mùa 4. Ảnh: Amazon.

Không đơn thuần là những chiếc mặt nạ và áo choàng siêu anh hùng, "The Boys" đã sử dụng bối cảnh siêu anh hùng để phản ánh những vấn đề chính trị và xã hội sâu sắc hơn. Việc các tập mới nhất ra mắt khi Mỹ chuẩn bị cho một chiến dịch tranh cử tổng thống đã làm nổi bật thêm những yếu tố chính trị vốn đã tồn tại xuyên suốt loạt phim trên Prime Video của Amazon. "The Boys" đã trở thành bộ phim thương hiệu của dịch vụ này, cùng với các phần ngoại truyện như "Gen V" và "The Boys Presents: Diabolical".



Mùa thứ tư tiếp tục khai thác xung đột giữa các siêu anh hùng làm việc cho Vought International và nhóm phản đối họ. Nhóm siêu anh hùng bắt đầu với Homelander (Antony Starr), gần như vô địch và có những biểu hiện tâm thần không ổn định, nhưng anh được coi là nhân vật của công chúng và được chăm chút kỹ lưỡng để che giấu bản chất thực sự. Ở phía đối lập, Billy Butcher (Karl Urban) dẫn đầu nhóm chống lại Vought, nhưng người xem thường xuyên đặt câu hỏi về các phương pháp cực đoan của anh ta.



Billy Butcher (Karl Urban thủ vai) tiếp tục làm thủ lĩnh nhóm "The Boys". Ảnh: Amazon.

Cuộc đối đầu giữa Butcher và Homelander trở nên phức tạp bởi cuộc chiến giành giật con trai ruột của Homelander, Ryan (Cameron Crovetti). Nó cũng đặt ra cho người xem thấy được sự quan trọng của việc nuôi dưỡng và chăm sóc một đứa trẻ có thể ảnh hưởng tới tâm lý của chúng tới mức nào.

Hơn bất kỳ mùa nào trước đó, cốt truyện mới đi sâu vào lĩnh vực chính trị nhờ sự tham gia của chính trị gia Victoria Neuman (Claudia Doumit) và những nỗ lực của Vought cùng Homelander để tác động đến các cuộc tranh cãi đậm màu sắc chính trị.



Chương trình cũng tiết lộ sự khinh thường được che giấu dưới vỏ bọc khéo léo của những người có quyền lực đối với những người ủng hộ họ. Đây cũng là một chi tiết được khán giả yêu thích, qua phong cách đặc trưng của "The Boys". Để nhấn mạnh điều đó, mùa này giới thiệu một anh hùng mới có tên Firecracker (Valorie Curry), cô ta có xu hướng chính trị ủng hộ các bình luận viên bảo thủ của Vought News. Như nhà sáng tạo series Eric Kripke nói với Entertainment Weekly, nhân vật này đóng vai trò như một đại diện cho "các phong trào tư tưởng âm mưu và các phương tiện truyền thông cực đoan cánh hữu".



"The Boys" đã phát hành bốn phần và được gia hạn cho phần thứ năm, cũng là phần cuối cùng của loạt phim. Ảnh: Prime.

Không cần phải che giấu một cách tinh tế, đạo diễn Kripke và đội ngũ thực hiện "The Boys" đã xây dựng sự châm biếm của mình bằng những thước phim bạo lực đẫm máu, để người xem thấy được đặc trưng của thế giới siêu anh hùng này, nơi mà lý tưởng truyền thống của chủ nghĩa anh hùng được sử dụng để che giấu những thực tế tàn bạo. The Deep (Chace Crawford), một thành viên giống Aquaman của nhóm siêu anh hùng do Vought hậu thuẫn, từng chia sẻ: "Bạo lực là sức mạnh".

Trong mùa thứ tư, "The Boys" tiếp tục khẳng định danh tiếng là chương trình tàn bạo và "quái" nhất trên truyền hình, đối mặt với áp lực nhất định để đáp ứng những kỳ vọng của người hâm mộ trung thành. Theo giới chuyên môn, 8 tập phim của mùa thứ tư này hoàn toàn đủ sức để khán giả cảm thấy hài lòng.