Chịu “sức ép” dư cung, doanh nghiệp phân bón gặp khó

SSI kỳ vọng nhờ lượng tiền mặt ròng cao và tỷ lệ chi trả cổ tức cao có thể giúp hạn chế đà giảm giá cổ phiếu của một số DN ngành phân bón.

Cụ thể, tiền mặt ròng tại thời điểm cuối quý 3 năm 2022 của DPM và DCM chiếm lần lượt 50% và 55% vốn hóa thị trường hiện tại. DPM có chính sách chi trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất (lên đến 70% mệnh giá, tỷ suất cổ tức là 16% cho năm 2022). Công ty có thể thông báo trả cổ tức trong tháng 1 năm 2023.

Trong khi đó, với nhà máy urê của DCM sẽ hết khấu hao vào khoảng tháng 9 năm 2023 nên dự báo lợi nhuận của DCM có thể sẽ giảm từ quý 4 năm 2023. Đây có thể là một bước ngoặt đối với giá cổ phiếu.

Cũng theo SSI, rủi ro tăng giá có thể đến từ việc nguồn cung khí tự nhiên và than có thể bị gián đoạn đột ngột do xung đột Nga-Ukraine, do đó có thể đảo ngược xu hướng giảm giá khí tự nhiên và than.