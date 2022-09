Chợ chỉ họp vào mùa nữa nổi mỗi năm, chuyên bán đặc sản: cá linh, cá sặc, cá rô, cua đồng, rắn bông súng,…

Khu vực Chợ Kinh Ruột, ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú. Chợ Kinh Ruột bắt đầu họp từ 5 giờ sáng. Chợ Kinh Ruột có cách đây khoảng 25 năm. Chợ chỉ họp trên đồng vào mùa nước nổi. Mỗi ngày có hàng chục ghe, tàu lớn nhỏ tập trung về đây để mua bán các sản vật của mùa nước nổi. Hiện nay, tại Chợ Kinh Ruột, Cá chốt khoảng 90 ngàn đồng /1kg; cá heo vẫn là loại đắt nhất với khoảng 250 ngàn/1kg. Tuy nhiên năm nay loại cá này rất hiếm. Năm nay do nước về sớm hơn năm ngoái, nên ngay từ tháng 6 chợ đã rất nhộn nhịp. Hiện nay, cá linh được thu mua tại chợ này với giá từ 25.000 đến 30.000 đồng/1kg. Anh Lâm Thành Ngân, 48 tuổi, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến bán cá tại chợ Kinh Ruột. Theo những thương lái tại chợ này, mỗi ngày thu mua của các nông dân khoảng 1 tấn cá các loại, có những ngày lên đến hơn 2 tấn. Hiện nay, tại Chợ Kinh Ruột, cua có 10.000 đồng/1kg; ốc bươu vàng khoảng 1.000 đồng/1kg. Hiện nay, tại chợ này nhiều nhất vẫn là hai loại: cá linh, cá mồi. Trên các cánh đồng đến Chợ Kinh Ruột, đều được các hộ dân đặt dớn, giăng lưới để khai thác sản vật mùa nước nổi. Để kịp bán cá tại Kinh Ruột, người dân phải dỡ từ 4 giờ sáng. Ông Nguyễn Văn Hò, ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn thường đặt dớn khai thác cá khi nước tràn đồng. Theo các tiểu thương ở chợ Kinh Ruột, dịp cuối tháng 9 âm lịch này, hy vọng nước đầu nguồn về nhiều, cá tôm sẽ nhiều hơn chợ sẽ nhộn nhộn hơn.

Tin liên quan

An Giang đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

VOV.VN - Ðể đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy khi đang vào mùa mưa bão, lực lượng chức năng tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa; tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm…

An Giang đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

VOV.VN - Ðể đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy khi đang vào mùa mưa bão, lực lượng chức năng tỉnh An Giang tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa; tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm…

Đầu mùa mưa nhiều tuyến giao thông tại Tiền Giang hư hỏng, kém an toàn

VOV.VN - Hiện nay, bước vào mùa mưa nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng gây bất ổn về giao thông. Điều đáng nói là đơn vị quản lý và chính quyền các địa phương chậm khắc phục các ổ gà, ổ voi dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc

Đầu mùa mưa nhiều tuyến giao thông tại Tiền Giang hư hỏng, kém an toàn

VOV.VN - Hiện nay, bước vào mùa mưa nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng gây bất ổn về giao thông. Điều đáng nói là đơn vị quản lý và chính quyền các địa phương chậm khắc phục các ổ gà, ổ voi dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc

Hậu Giang khánh thành 2 dự án do chính phủ Ấn Độ tài trợ

VOV.VN - Chiều nay (6/4), UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Khánh thành 2 dự án thuộc Chương trình Quỹ dự án tác động nhanh hợp tác Mê Công –Sông Hằng giai đoạn 2020- 2021 do chính phủ Ấn Độ tài trợ.

An Giang khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiên tai làm sập nhà

VOV.VN - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ gần 160 hộ dân bị giông, lốc làm sập, tốc mái trong ngày 27/3.