Loại nấm được cho là "thần dược", có công dụng bổ dưỡng ngang ngửa nhân sâm, nhiều người không biết

Trong y học cổ truyền Trung Quốc có câu nói: “Ăn nấm vào mùa thu còn hơn cả ăn nhân sâm”. Điều này cho thấy những loại nấm này đóng vai trò rất lớn đối với sức khỏe con người.



Các cách chế biến nấm rất đơn giản, dễ làm, chỉ cần vài phút là có thể dọn ra bàn. Dù có rủng rỉnh tiền hay không, bạn vẫn có thể mua được 5 loại nấm này, nó không đắt và rất giàu dinh dưỡng, nên ăn thường xuyên.

1. Loại nấm mỡ

Nấm mỡ là loại nấm được nhiều người cho là “thần dược”. Bởi loại nấm này mang trong mình nguồn dinh dưỡng to lớn là cứu tinh cho mọi loại bệnh trong cuộc sống.

Nấm mỡ là một loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị rất ngon, kết cấu mềm nhưng vẫn giòn dai, thích hợp để nấu canh, xào với thịt, độ ngon và dinh dưỡng của món ăn sẽ tăng lên gấp bội.

Được nuôi dưỡng và phát triển tốt ở những vùng đất khí hậu ôn hòa, nấm mỡ là nguồn bổ sung dồi dào các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra, trong 100g nấm mỡ chứa các vitamin như B1, B2, C, D cùng các dưỡng chất khác chất xơ, kali (K), đồng (Cu), kẽm (Zn), chất tro, các Acid amin như methionine, aspartic acid, citrulline…

Ngoài ra, điều làm loại nấm này trở thành 1 những món ăn dinh dưỡng rất cao vì nó có chứa protid và alanine - những thành phần rất hiếm gặp trong rau xanh hay các loại hoa quả có tác dụng duy trì pH cho cơ thể và phục hồi cơ bắp.

Nấm mỡ từ lâu đã được sử dụng phổ biến trong chế độ ăn ở phương Tây và hiện tại với nguồn dinh dưỡng dồi dào như vậy được người châu Á rất ưa chuộng.

2. Loại nấm hương

Nấm hương là một trong những loại nấm dùng trong ẩm thực và có nguồn gốc từ các khu vực Đông Á. Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô, có tên khoa học là Lentinula edodes hay Agaricus edodes.

Nấm hương (nấm đông cô) có hình dạng trông như chiếc ô với 1 chân đính hình trụ ở giữa nấm, phần mũ nấm có đường kính khoảng từ 4 – 10cm. Lúc đầu, nấm màu nâu nhạt dần chuyển sang màu nâu sậm (khi chín).

Tùy theo ngôn ngữ của mỗi quốc gia mà loại nấm hương này còn được gọi bằng nhiều nhiều cái tên khác nhau.

Mặt trên mũ nấm có màu nâu, trơn bóng và đôi khi xuất hiện nhiều vảy nhỏ màu trắng. Trong khi mặt dưới mũ nấm là bản mỏng xếp khít lại với nhau. Thịt nấm sẽ có màu trắng.

Nấm hương mọc trên những cây chết nên rất bổ dưỡng và có mùi vị thơm ngon. Nó còn được mệnh danh là “vua của các loại nấm núi”, “nữ hoàng của các loại nấm”. Vào mùa thu, bạn nên mua nấm tươi hoặc nấm khô về xào, bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Nấm hương cũng như những loại nấm khác có chứa nhiều chất đạm, bên cạnh nhiều khoáng chất và vitamin đặc trưng riêng. Nấm hương có khoảng 30 loại enzym và các axit amin này đều vô cùng cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt, nhiều nhà khoa học thường chiết xuất Lentinan và Lentinula Edodes mycelium (LEM) – là 2 chất từ nấm hương có tác dụng dược lý trong việc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là ung thư.

3. Loại nấm bào ngư Nhật

Nấm bào ngư là một trong những loại nấm mang nhiều giá trị dinh dưỡng. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, nấm bào ngư Nhật nhanh chóng chinh phục vị giác của nhiều người với vị bùi bùi đậm đà, được nhiều người yêu thích, còn được ca tụng là “bào ngư thực vật”.

Điều đáng chú ý là loại nấm này có vị ngon lạ khi ăn, phù hợp với những mới ốm dậy, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai.

Nấm bào ngư Nhật là một trong những loại nấm chứa nhiều chất dinh dưỡng, được các bà nội trợ tin tưởng sử dụng.

Nấm bào ngư Nhật có tên khoa học là Pleurotus Cystidiosus, có kích thước khá lớn. Nấm có màu nâu tro, đường kính mũ nấm khoảng 7 – 12cm, lớn nhất là 35cm, trên bề mặt có vảy màu nâu đen.

Loại nấm này sinh trưởng và phát triển tốt tại môi trường có nhiệt độ nóng ẩm như Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Sở dĩ được gọi là nấm bào ngư Nhật vì khi ăn, người ta sẽ cảm nhận được vị ngon lạ, giòn của bào ngư. Dù nấu chín, nấm cũng không bị nhũn, mềm, thích hợp nấu cùng những món xào, hầm, nấu canh.

Nấm bào ngư Nhật giàu nước và chất khoáng, rất thích hợp cho mùa thu hanh khô, dù ăn chay hay chiên với thịt đều rất ngon và tốt cho sức khỏe.

4. Loại nấm sò

Chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao, thay vì nghĩ tới chuyện “ăn no, mặc đủ” thì quan điểm của nhiều người đã thay đổi rất nhiều là “ăn ngon, mặc đẹp”. Chính vì vậy, các bà nội trợ ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình. Chúng phải đáp ứng các tiêu chí như thực phẩm sạch, ngon, có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe.

Trong đó, nấm sò là loại nấm có chứa nhiều dưỡng chất, đáp ứng tiêu chí trên.

Nấm sò (còn gọi là nấm bào ngư) là một trong những loại nấm tươi rất được ưa chuộng ở Việt Nam nhờ giá thành phải chăng và giàu dinh dưỡng.

Nấm sò có tên khoa học là pleurotus ostreatus, tên tiếng Anh là oyster mushroom. Đây là một trong những loại nấm ăn được trồng phổ biến nhất trên thế giới, dễ canh tác, năng suất cao và giàu dinh dưỡng.

Nấm sò mọc tự nhiên trên thân cây của hầu hết các loại cây rừng nhiệt đới và ôn đới. Ngày nay, nấm được trồng thương mại ở nhiều quốc gia trên thế giới, là món ăn phổ biến ở các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Nấm sò được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, giòn ngọt như vị bào ngư. Nấm có mũ khá rộng, mỏng hình vỏ sò hoặc hình quạt, đường kính từ 2-4cm. Mũ nấm thường có màu trắng (gọi là nấm sò trắng) hoặc màu xám (nấm sò xám). Thịt nấm khá dày, cuống nấm mọc xiên, dài từ 2-6cm.

Nấm bào ngư là một trong những loại nấm dễ trồng nhất trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Nấm sinh trưởng và phát triển rất tốt trên nhiều loại nguyên liệu khác nhau: mạt cưa, rơm, rạ, bã mía.

Nấm sò là loại nấm rất giàu protein, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng protein có trong nấm bào ngư cao gấp 4 lần so với các loại rau thông thường. Ngoài ra, nấm bào ngư còn chứa nhiều axit amin, hàm lượng vitamin C cao, vitamin D, vitamin B và các loại khoáng chất quý hiếm mà các loại rau củ khác không có. Chất sắt có trong nấm bào ngư cao hơn so với thịt.

Với thành phần dinh dưỡng như trên, nấm sò trở thành một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Nấm rất tốt cho người mới ốm dậy, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai.

5. Loại nấm ngọc châm

Nấm ngọc châm trắng hay còn được gọi là nấm hải sản. Sở dĩ loại nấm này có tên gọi như vậy là do mùi của nó tương tự như hải sản. Đặc sản của nấm là: mũ nhỏ, thân mập và dài, có màu trắng.

Nấm ngọc châm trong khoa học được đặt tên là Hypsizigus marmoteus H.E. Bigelow. Nấm ngọc châm thường mọc kí sinh trên các cây họ lá rộng, chẳng hạn như cây sồi. Đó cũng chính là lí do loại nấm này còn được gọi là nấm sồi.

Nấm ngọc châm được nuôi cấy nhân tạo bằng phương pháp sử dụng cây lá rộng làm môi trường nuôi cấy. Đây là phương pháp có nguồn gốc từ Nhật Bản. Loại nấm này lần đầu tiên bán ngoài thị trường đã được người tiêu dùng lựa chọn mua rất nhiều do giá trị dinh dưỡng, hương vị thơm ngon của nó.

Ở nước ta, nấm ngọc châm được nuối cấy và thu hoạch hoàn toàn trong một quy trình khép kín, được kiểm soát nghiệm ngặt. Những sản phẩm tới tay người tiêu dùng là sản phẩm tươi ngon, bổ dưỡng nhất, được người tiêu dùng ưa chuộng. Có 20 chủng loại nấm ngọc châm khác nhau. Tuy nhiên, thông dụng nhất vẫn là 2 loại: nấm ngọc châm trắng và nấm ngọc châm nâu.

Nấm ngọc châm trắng bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, cùng hàm lượng vitamin và khoáng chất mà không khiến tăng cân hay thừa cân. Ngoài ra, nấm hải sản còn chứa rất nhiều dược chất có lợi tương đương thuốc kháng sinh, tốt cho người dùng.

Không những thế, thành phần chất trong nấm ngọc chấm có tác dụng đẩy lùi sự lão hóa, có khả năng chống lại các loại vi khuẩn, vi trùng gây bệnh. Một trong những tác dụng tiêu biểu nhất của nấm ngọc châm đó là kích thích sự sản sinh interneukin - giúp phá hủy các tế bào ung thư và sự hình thành của chúng.

Trong nấm ngọc châm trắng chứa rất ít hàm lượng chất béo. Do đó, có thể làm giảm hàm lượng cholesterol xấu và tằng lượng cholesterol tốt cho cơ thể, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch.

Nấm ngọc châm trắng có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Đây là một trong những loại nấm thường xuyên xuất hiện trong các bữa cơm gia đình, được các bà nội trợ yêu thích.