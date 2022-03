Cho lợn, gà uống nước tỏi, dùng toàn cây cỏ thảo dược tự nhiên để... tăng sức đề kháng

"Lợi ích kép" nhờ chăn nuôi an toàn sinh học

Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", năm 2021, bà Đào Thị Thắm (ở thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) đã quyết định áp dụng phương pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (ATSH) cho đàn lợn trong trang trại của gia đình. Theo bà Thắm, áp dụng phương pháp chăn nuôi theo hướng ATSH là phải tuân thủ các quy định như con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm dịch của nơi bán, khi mới mua về phải được nuôi ở một chuồng hoàn toàn riêng biệt, có chế độ chăm sóc, phòng bệnh hợp lý. Chuồng trại phải được vệ sinh sạch, sát trùng theo định kỳ.

Ngoài ra, bà còn bổ sung các loại cây cỏ thảo dược tự nhiên ủ men vi sinh như cây xuyến chi, cây cam thảo đất, lá ổi, lá cây khuynh diệp, cây an xoa, lá chè…; định kỳ cho uống dịch tỏi lên men để tăng sức đề kháng và phòng bệnh cho đàn lợn.

Nuôi gà trên nền đệm lót sinh học giúp nhiều gia đình ở huyện Hải Lăng giảm mùi hôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh - Ảnh: L.A

"Mô hình chăn nuôi ATSH đóng vai trò rất quan trọng, là giải pháp hữu hiệu để phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Do vậy, để chăn nuôi đạt hiệu quả cao, các trang trại, gia trại cần đầu tư xây dựng các khu chăn nuôi khép kín, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh". Ông Đào Văn An - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị

Bà Thắm cho biết, qua so sánh thì cùng thời gian nuôi, chi phí thức ăn giảm khoảng 1/3 so với nuôi bằng thức ăn công nghiệp mà trọng lượng lợn vẫn không hề thua kém. Đặc biệt, mùi hôi do chất thải của lợn được giảm đến 80 - 90%. "Chỉ cần 2 - 3 ngày lại đảo đệm lót một lần là toàn bộ chất thải của lợn đều được vi sinh phân hủy"- bà Thắm cho hay.



Là hộ gia đình có nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi gà, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, chị Trương Thị Thanh Tâm (ở thôn Đoàn Kết, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) luôn coi trọng vấn đề ATSH cho trang trại của mình. Hệ thống chuồng trại của chị Tâm được xây dựng khép kín, cách xa khu dân cư. Người và phương tiện ra vào chuồng trại phải thực hiện sát khuẩn để loại bỏ nguy cơ mang mầm bệnh từ bên ngoài vào.

Chị Tâm cho biết: "Có thể thấy rõ hiệu quả trong việc chăn nuôi theo hướng ATSH như tỷ lệ gà nuôi sống đạt trên 98%, chi phí thức ăn, kháng sinh giảm, an toàn trước dịch bệnh, mẫu mã và chất lượng sản phẩm được nâng lên. Với quy mô trang trại gần 1ha, gồm 3 chuồng nuôi riêng biệt, hiện tại mỗi tháng tôi xuất chuồng từ 1.500 - 2.000 con gà thịt, mang lại lợi nhuận từ 20 - 30 triệu đồng sau khi trừ chi phí".

Nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Chia sẻ với PV, ông Đào Văn An - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, ATSH trong chăn nuôi là các biện pháp trong đó bao gồm cả kỹ thuật và cách quản lý đàn vật nuôi nhằm phòng ngừa và hạn chế sự lây lan của các yếu tố sinh học có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc do con người tạo ra, gây hại đến sức khỏe, an toàn của con người, vật nuôi và môi trường xung quanh. Để phát triển chăn nuôi theo hướng ATSH, Chi cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các quy tắc trong chăn nuôi.

"Theo chia sẻ của các hộ chăn nuôi, phương pháp chăn nuôi ATSH mang lại nhiều lợi ích rõ rệt… Từ đó hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh, giúp đảm bảo sức khỏe đàn vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi"- ông An cho hay.

Ông Đào Văn An thông tin thêm, năm 2021 toàn tỉnh đã có hơn 2.800 con trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục; dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục xảy ra ở 847 hộ tại 201 thôn, 70 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố với tổng số bị bệnh, chết buộc chôn hủy hơn 5.500 con lợn các loại. Bệnh cúm gia cầm xảy ra 3 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N8 tại các xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng; tổng số gia cầm bệnh, chết, tiêu hủy gần 10.800 con.

Tuy nhiên, trong khi dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề cho hàng ngàn hộ chăn nuôi thì những trang trại, gia trại, nông hộ bảo đảm các điều kiện chăn nuôi ATSH lại ít chịu ảnh hưởng trước dịch bệnh.

Do vậy, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi ATSH cho người chăn nuôi. Xây dựng các mô hình điểm về chăn nuôi ATSH theo chuỗi từ chăn nuôi đến giết mổ, tiêu thụ sản phẩm theo hướng an toàn, bền vững.