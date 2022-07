Chợ Phủ thị trấn Hưng Nguyên được xây dựng cách đây hơn 20 năm, nằm giữa giao lộ của QL46A và tỉnh lộ 558 với diện tích khoảng 2.000m2. Hiện nay có tới 150 hộ kinh doanh trong và ngoài chợ, tùy theo thời vụ.



Chợ Phủ nằm trên tỉnh lộ 558 gây tình trạng mất an toàn giao thông. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An), những năm gần đây, chợ Phủ trên bàn thị trấn gây ô nhiễm môi trường, xuống cấp và mất an toàn giao thông...

Anh Nguyễn Văn Quyền, một người dân sinh sống gần chở Phủ cho biết: "Những năm gần đây, chợ Phủ xuống cấp nghiêm trọng, dù tiểu thương buôn bán nhiều nhưng hệ thống phòng chống cháy nổ đã xuống cấp. Bên cạnh đó, rác thải, nước thải không được xử lý hàng ngày, nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc".

Đặc biệt, theo anh Quyền, cứ đến giờ cao điểm buổi trưa, hoặc buổi chiều hàng ngày, nhiều tiểu thương tràn ra tận ngoài đường Tỉnh lộ 558 để kinh doanh buôn bán gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Bên trong chợ Phủ nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Ảnh: Cảnh Thắng

"Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần đến chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn không được xử lý triệt để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ", anh Quyền cho biết thêm.

Trong khi đó, chị Phạm Thị S. một người kinh doanh tại chợ Phủ cho biết: "Lâu nay chúng tôi kinh doanh ở chợ Phủ nhưng tại chợ thì hệ thống phòng chống cháy nổ đã xuống cấp, cơ sở hạ tầng, hệ thống vệ sinh môi trường hoạt động không hiệu quả. Quy hoạch chợ thì lộn xộn, mạnh ai người đó buôn bán; thậm chí nhiều tiểu thương còn tràn cả ra đường để buôn bán gây mất an toàn giao thông lắm. Mình chấp hành không tràn ra lòng đường thì lại thiệt do bán được ít hàng hơn".

Đường vào chợ nhiều hộ kinh doanh buôn bán, khiến quang cảnh chợ nhếch nhác ô nhiễm. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Cảnh Đức – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hưng Nguyên cho hay: "Chở Phủ nằm trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, diện tích gần 2.000m2 nhưng có tới hơn 100 tiểu thương kinh doanh buôn bán nhiều mặt hàng. Chợ đã xây dựng lâu. Nhưng tình trạng chợ xuống cấp, hệ thống phòng chống cháy nổ, cũng như vệ sinh môi trường không phát huy tác dụng. Tương lai về lâu về dài, chợ có thể quy hoạch ở chỗ khác".



Đình chợ Phủ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Cảnh Thắng

"Trong thời gian tới, huyện đang chờ tỉnh duyệt quy hoạch vùng và chợ Phủ nằm trong quy hoạch. Do diện tích nhỏ, khó bố trí kinh doanh cho các tiểu thương nên chợ Phủ cũng đang được xem xét quy hoạch lại"- ông Đức nói.

Không gia trong chợ Phủ nhếch nhác. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ông Đức, hàng tháng chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở tiểu thương về việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây mất an toàn giao thông. Nhưng do diện tích nhỏ, không có chỗ để xe nên việc mất an toàn giao thông nhiều lúc không thể tránh khỏi", ông Đức cho biết thêm.

Được biết, hiện nay huyện Hưng Nguyên có rất nhiều khu công nghiệp, trong đó có khu công nghiệp VSIP với hàng nghìn lao động, nhiều doanh nghiệp đã về đầu tư phát triển quê hương Hưng Nguyên. Do vậy, trước nhu cầu bức thiết đó của người dân, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên sớm quy hoạch xây dựng chợ Phủ mới khang trang, rộng rãi hơn để các tiểu thương cũng như người dân kinh doanh buôn bán thuận lợi.