Cho vay với lãi suất "cắt cổ", đe dọa không trả tiền, không sống yên để đòi nợ

Ngày 7/4, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp triệt xoá 3 đường dây tín dụng đen trên địa bàn với lãi suất lên đến 365%/năm, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu.

Theo đó, sau thời gian trinh sát, sáng 6/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động cho vay nặng lãi gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1995, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; Lê Bá Hải (SN 1997, trú quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996 trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).





Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các đối tượng trên hoạt động độc lập, cầm đầu 3 đường dây cho vay nặng lãi riêng biệt. Nếu người vay không trả tiền, các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa, dán decal màu đỏ, in dòng chữ "không trả tiền, không sống yên" trước cửa nhà hoặc nơi buôn bán của người vay tiền để đe dọa đòi nợ.

Lãi suất mà các đối tượng cho vay từ 243% đến 365%/năm, phí dịch vụ từ 3% đến 5% số tiền vay.

Các đối tượng dán decal màu đỏ, in dòng chữ "không trả tiền, không sống yên" trước cửa nhà hoặc nơi buôn bán của người vay tiền để đe dọa đòi nợ. Ảnh: CAC

Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai đang cho tổng cộng khoảng 61 người, tổng số tiền khoảng 760 triệu đồng. Khám xét nơi ở của từng đối tượng, lực lượng thu giữ hàng trăm giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của người vay tiền, tiền mặt khoảng 30 triệu đồng, 4 xe máy, trong đó có 1 xe máy do đối tượng "siết" của người vay tiền để buộc trả nợ.

Hiện Công an đã làm việc với 15 người, đang tiếp tục mời làm việc với số còn lại. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an quận Hải Châu thông báo các cá nhân là bị hại chủ động liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu (số 181 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) để giải quyết theo quy định của pháp luật.