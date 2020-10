Chồng bạo hành khiến vợ tử vong

Hải, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đã bị khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về tội Cố ý gây thương tích, Công an huyện Quế Phong cho biết, chiều 9/10.

Chiều 29/9 tại nhà riêng, Hải và vợ, chị Lữ Thị Thư, 33 tuổi, cãi vã chuyện gia đình sau khi cả hai đã uống rượu. Theo nhà chức trách, khi bị trách không vun vén cho gia đình, Hải đã tát vợ. Trong lúc giằng co, anh ta đẩy vợ ngã, đạp vào người rồi phóng xe máy bỏ đi.

Cuối buổi chiều trở về, thấy vợ nằm ở trên chiếu kêu đau bụng, Hải đã thoa dầu. Trưa hôm sau, chị Thư tử vong tại nhà.

Công an xác định, Hải đã gây ra cái chết của vợ. Vợ chồng Hải có hai con (2 tuổi và 3 tháng tuổi), kinh tế khó khăn.