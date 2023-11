Theo nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, hung thủ và nạn nhân có quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân xảy ra án mạng chồng chém chết vợ rồi tự sát được xác định là do mâu thuẫn.

Anh B.H.T. và vợ là P.T.TL. (cùng sinh năm 1997, trú tại số 108 Tôn Đức Thắng, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ) đã xảy ra mâu thuẫn. B.H.T. đã đâm chém nhiều nhát vào người vợ. Sau đó, B.H.T tự vẫn và tử vong tại chỗ. Chị L. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Chí Linh, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Quang cảnh ngôi nhà nơi xảy ra vụ án chồng chém chết vợ rồi tự sát. Ảnh: PV

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền và lực lượng Công an phường Sao Đỏ, Công an thành phố Chí Linh và Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Xe cứu thương trực dưới đường để đưa thi thể nghi phạm vào Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Ảnh: PV

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tiến hành đưa thi thể B.H.T xuống xe cứu thương chở vào Trung tâm Y tế Chí Linh.

Được biết, vụ án xảy ra tại nhà bố mẹ đẻ của nạn nhân.

Công an thành phố Chí Linh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương điều tra vụ việc.