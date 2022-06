Chồng cũ "đột nhập" vào đám cưới của Britney Spears

Theo Variety, đám cưới của Britney Spears với hôn phu Sam Asghari diễn ra vào ngày hôm qua (theo giờ Việt Nam) đã bị chồng cũ của ngôi sao nhạc pop là Jason Alexander phá đám.

Trung sĩ Cyrus Zadeh nói rằng Văn phòng Cảnh sát trưởng đã được điều động đến nơi ở của nữ ca sĩ Britney Spears ở Thousand Oaks, California trước thông tin báo rằng, Jason Alexander đã đột nhập vào đám cưới của cô. Sau khi tiến hành kiểm, Alexander bị buộc rời khỏi quận và bị quản thúc. Lực lượng chức năng hiện điều tra các tội danh của Alexander, bên cạnh tội đột nhập trái phép.



Chồng cũ của Britney Spear đột nhập vào đám cưới của cô. (Ảnh: TMZ).

Theo TMZ, trên trang cá nhân, Jason Alexander livestream lại quá trình đột nhập đám cưới. Anh nói được chính Britney mời dự hôn lễ. Khi bị cản lại vì không có vé mời, Alexander chống cự với lực lượng an ninh và dọa phá hôn lễ. Anh cũng nhấn mạnh Britney Spears là vợ đầu tiên và duy nhất của mình.

Tuy nhiên, sự cố với Alexander không làm cho buổi lễ thành hôn Britney Spears và Asghari gián đoạn lâu. Theo People, khoảng 60 khách đã tham dự buổi lễ thân mật vào tối thứ Năm, bao gồm Madonna, Drew Barrymore và Paris Hilton. Britney Spears mặc một chiếc áo choàng Versace và bước xuống lối đi để trong giai điệu Can't Help Falling in Love của Elvis.

Britney Spears làm lễ cưới

Spears và Asghari đính hôn vào tháng 9, ngay trước khi Spears được giải thoát khỏi cuộc chiến 13 năm quản thúc của gia đình vào tháng 11. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra không lâu sau khi nữ ca sĩ thông báo vào tháng 5 rằng cô bị sẩy thai.

"Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là sức mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để mở rộng gia đình xinh đẹp của mình. Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả sự hỗ trợ của các bạn", Britney viết trên trang cá nhân.

Britney Spear và Asghari. (Ảnh: IT).

Spears và Asghari gặp nhau lần đầu tiên trên trường quay video âm nhạc năm 2016 của cô ấy cho ca khúc Slumber Party. Nữ ca sĩ cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2017 rằng cô ấy thấy Asghari dễ thương.

Cuộc hôn nhân sẽ là lần thứ ba của Spears. Cuộc hôn nhân thứ hai của cô là với Kevin Federline. Họ chính thức ly hôn vào năm 2007 và hậu quả là cuộc chiến kéo dài về quyền nuôi hai đứa con của họ.

Sam Asghari sinh năm 1994 tại Iran, cao 1,88 m, nặng 89 kg. Gia đình chuyển tới Mỹ sống khi anh đang học trung học. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Hollywood với tư cách huấn luyện viên thể hình, sau đó thử sức với các vai trò người mẫu, diễn viên.