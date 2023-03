Đến với chương trình Người thứ 3 tuần này là câu chuyện của chị M với cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài được 2 năm. Tuy chỉ 2 năm nhưng người phụ nữ 28 tuổi này đã trải qua không ít đau đớn, tổn thương đến cùng cực và đến bây giờ gần 6 tháng sau khi ly hôn, chị vẫn chưa thể ổn định tâm lý.

Chia sẻ với Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A, chị M cho biết chị và chồng làm chung một công ty, nhưng anh làm chi nhánh ngoài Bắc còn chị làm chi nhánh ở trong Nam. Sau đó, anh được sếp cử từ ngoài Bắc vào Nam nên cả hai mới có dịp quen biết.

Chị M chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình.

Vì lạ nước lạ cái nên anh nhờ chị dẫn đi tham quan thành phố và sau một thời gian tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau. Anh ngỏ lời muốn hai người đi xa hơn với nhau, rồi đưa chị về gặp gia đình, họ hàng. Lúc đó chị M cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc.

“Mắt xích lớn nhất trong lòng tôi lúc đó là biết anh có mối tình đầu 7 năm nhưng cả hai không đến được với nhau. Tôi thực sự không hiểu tại sao yêu nhau lâu như vậy mà không tới được, sau đó anh nói rằng anh bị phản bội nên khúc mắc cũng được tháo gỡ”, chị M chia sẻ. Nhưng, chị thật không ngờ mối tình cũ đó lại khiến cuộc hôn nhân chị đổ vỡ.

Rồi chị có thai ngoài ý muốn, đám cưới diễn ra gấp rút vì anh không muốn chị sinh con ra với tư cách không phải là một người vợ. Anh muốn cho chị một danh phận, muốn chị đường đường chính chính sinh con của hai người ra. “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì thời điểm đó tôi tin tưởng anh hoàn toàn. Cũng từ đó, tôi có quyết định về Bắc làm dâu”, chị M nói.

Khi về Bắc làm dâu, chị M chấp nhận hi sinh nhiều thứ để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Còn chồng chị cảm thấy tự tin hơn, có chỗ dựa hơn khi làm việc tại quê nhà, nhưng từ đó những thói quen xấu của anh dần dần lộ ra.



Không may mắn đối với chị, khi con đầu lòng được 3 tháng tuổi, chị phát hiện bé mắc bệnh hiểm nghèo, chị đành cùng con ở xuống Hà Nội điều trị suốt 1 tháng trời. Sau đó chị nghe theo lời mẹ chồng ôm con quay về để gia đình được đoàn tụ.

Ban đầu hai vợ chồng định thuê nhà để ở, nhưng sau đó mẹ chồng nói rằng nhà có mặt bằng, ông bà có hai cơ sở kinh doanh thì sẽ để một cửa hàng cho vợ chồng chị ở. Nghĩ có thể tiết kiệm được tài chính nên vợ chồng chị đồng ý.

Những ngày tháng sau đó, chị M vừa phải chăm con vừa phải lo cho cửa hàng khiến chị vô cùng mệt mỏi, nhan sắc ngày càng đi xuống khiến bạn bè chị mỗi lần gọi điện đều chê bai. Không những thế, chị còn phát hiện ra mối tình đầu 7 năm của chồng đang làm việc chung với bố mẹ chồng khiến chị vô cùng hoang mang, không biết anh và tình cũ bây giờ chỉ là bạn bè hay thực sự có tình ý gì với nhau.

Sóng gió bắt đầu ập đến khi chồng chị M thay đổi mật khẩu điện thoại. Màn hình điện thoại tuy khóa nhưng tin nhắn trên mạng xã hội vẫn hiện lên, và chị M đã phát hiện ra chồng nhắn tin qua lại với tình cũ. Một lần chị lướt Facebook thì thấy tình cũ của chồng đăng tải bức ảnh chị ta và chồng chị ôm nhau, dù lúc đó cả hai đã có gia đình riêng.

(Ảnh minh họa)

Cảm thấy nguy cơ, chị M bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, tìm cách giữ chồng nhưng anh lại trách chị tiêu pha, không cho con con cái mà toàn để con cho mẹ chồng trông. Một lần nhờ mẹ chồng, chị biết được mật khẩu điện thoại của chồng.



“Vào kiểm tra tin nhắn, tôi ngỡ ngàng khi đọc được cuộc nói chuyện của chồng và tình cũ. Nào là tin nhắn nhớ nhung nhau, nào là kể xấu vợ, nào là nghi ngờ tôi có người khác”, chị M đau đớn kể.

Khi vừa mới phát hiện ra chồng ngoại tình, còn chưa biết nên xử trí ra sao thì chị M lại bất ngờ có thai khiến chị sốc nặng.

Chị muốn về Nam để dưỡng thai và muốn mang con theo nhưng bị chồng phản đối kịch liệt. Hai bên xảy ra tranh cãi, chị còn bị mẹ chồng trách mắng, bị chồng nghi ngờ mắc bệnh tâm thần.

Một lần chồng cùng một người bác đưa chị đi khám thai, nhưng thay vì vào bệnh viện phụ sản, anh lại đưa chị vào bệnh viện đa khoa. Chị kể: “Vào phòng bác sĩ hỏi tôi ‘em có nói chuyện được không?’ là tôi đã cảm thấy có vấn đề rồi vì không ai khám sản lại như vậy hết. Thấy tôi nói chuyện được, bác sĩ hỏi một số thông tin cá nhân như tên gì, ở đâu, có con chưa,... và tôi cũng trả lời bình thường. Sau đó chồng bảo tôi ra ngoài để anh trao đổi riêng với bác sĩ.

Lúc đi không chỉ có tôi và anh mà còn có một người bác của anh ấy nữa. Bác ấy luôn giữ tôi khư khư khi không có anh. Sau đó, tôi thấy anh gọi điện cho bố vợ nói gì đó rồi bố tôi ra ngoài này, bảo đón tôi vào trong Nam”.

Vì nhà chồng không cho nên chị M đành để con lại, theo bố về nhà ngoại dưỡng thai. Khi hai người ra sân bay, bố chị bỗng đưa cho chị tờ giấy giám định tâm thần, trên đó có ghi “ở nhà hay nói chuyện một mình”. Đến lúc này, chị mới biết anh đã lén đưa chị đi giám định tâm thần khi chị đang bụng mang dạ chửa.

(Ảnh minh họa)

Quá uất ức, sau khi vào Nam, chị cùng chị ruột một lần nữa vào khoa tâm thần để kiểm tra liệu chị có bị trầm cảm sau sinh hay không. Ngày vào phòng khám, bác sĩ hỏi nguyên nhân, chị lại òa khóc nức nở.



Bố mẹ muốn chị M lập tức ly hôn với người chồng tệ bạc, không giữ đứa con thứ 2 và đòi lại hết số tiền trước đó. Đứng trước những quyết định của bố mẹ, chị M lại càng hoảng loạn và chị luôn tìm cách né tránh gia đình.

Sau đó, chị M buộc phải ra Bắc 3 lần nhưng chị không thể ký vào tờ đơn ly hôn vì bản thân quá yếu đuối. Mãi tới khi sinh con thứ 2 xong, chị mới mạnh dạn ký vào đơn ly hôn. Con thứ 2 do chị nuôi dưỡng, còn con đầu do chồng chị chăm sóc.

Sau khi ly hôn, chồng chị cũng quay lại với mối tình đầu, chặn hết mọi liên lạc với chị, chỉ cho phép chị mỗi tháng gọi điện hỏi han con 2-3 lần. Đến giờ sau gần 6 tháng ly hôn, không ngày nào là chị M không ngừng rơi nước mắt.

Tiến sĩ Tô Nhi A cho rằng chị M đang mắc phải chứng trầm cảm sau sinh và cần nhiều thời gian để hồi phục dần dần. Bên cạnh đó, tiến sĩ cũng cho rằng cuộc hôn nhân của chị M đổ vỡ không chỉ do người thứ 3, lý do quan trọng nhất là do giữa hai vợ chồng chị không có cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Trước khi chồng chị M nhắn tin cho người cũ, hai vợ chồng đã trải qua nhiều đêm mạnh vợ vợ nhắn, mạnh chồng chồng nhắn, không có hoạt động gắn kết vợ chồng. Bên cạnh đó, chị M không có hoạt động nào để tự yêu thương lấy mình, tự xây dựng sự tự tin cho mình.

“Người thứ 3 không phải không có lỗi, nhưng nếu nội tình không rắc rối thì chuyện ngoại tình cũng khó diễn ra. Sóng gió hay không là bên trong của mỗi con người. Lỗ hổng bên trong có thì tự động người ta sẽ tìm người trám vô, vì vậy sự gia cố hôn nhân là rất quan trọng”, Tiến sĩ Tô Nhi A nói.