Chống rét trên non cao Bắc Kạn: Còn đó những đôi mắt thức

Xã Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) luôn có nhiệt độ trung bình thấp hơn từ 3-5 độ C so với các xã cùng huyện. Bởi vậy, việc giữ ấm cho học sinh mầm non tại đây luôn được thầy cô giáo đặc biệt quan tâm, nhất là trong các đợt rét đậm, rét hại dự báo có thể xuống đến 3 độ C hoặc thấp hơn nữa.

CLIP: Trường mầm non Bằng Phúc trong đợt rét đậm, rét hại. Chúng tôi lên xã vùng cao Bằng Phúc của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn khi trên đỉnh non này đang phải gánh chịu đợt rét đậm, rét hại được dự báo có thể xuống đến 3 độ C hoặc thấp hơn nữa.

Dù đã 11h trưa nhưng cái lạnh trên Bằng Phúc chừng như chưa hề thuyên giảm. Ông Triệu Hồng Kê, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Phúc hỏi thăm các cháu trong ngày đón đợt rét đậm, rét hại. Giữa trưa, trời hửng nắng mà cái rét nơi đây vẫn như cắt da cắt thịt. Những đứa trẻ hồn nhiên quây quần sau bữa ăn bán trú. Dù đã được phủ ấm bằng những chiếc áo phao, áo len song những đứa trẻ vẫn không ngừng xoa tay hít hà vì cái lạnh cắt da cắt thịt vừa ập đến. Cô Nguyễn Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường mầm non Bằng Phúc cho biết, nhận được thông tin về việc có đợt rét đậm, rét hại, nhà trường đã chủ động làm văn bản báo cáo xã về tình hình đợt rét. Đồng thời, xin y kiến lãnh đạo xã và phụ huynh học sinh việc đến lớp muộn hơn bình thường. Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Bằng Phúc cho biết nhà trường đã chủ động giữ ấm cho các cháu trong những ngày rét hại.

"Khoảng 8h mới đến lớp và đón sớm hơn để đảm bảo sức khỏe cho các con; nhà trường chủ động tăng cường chăn đủ ấm cho các con, nước uống hàng ngày đều là nước ấm", cô Nguyễn Thị Thúy cho biết. Theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, toàn trường có 141 trẻ, trong đó có những trẻ gia đình ở cách trường 4-5km. Trường cũng có một điểm trường ở Phiêng Phung, cách trường chính 13km, tuy nhiên học sinh lại khá tập trung, xa nhất cũng chỉ 2-3km. "Đặc điểm trên Bằng Phúc, buổi sáng sớm và buổi tối rất lạnh kèm gió buốt. Từ đợt rét đậm, rét hại trước đó đến đợt rét hiện nay, may không có mưa. Nếu ướt thì sẽ không có đủ chăn ấm thay thế cho các con", Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm. Sau giờ học, các cô giáo lại tất bật dọn dẹp để biến phòng học thành phòng ngủ cho các cháu do ở đây không có phòng ngủ riêng. Những đứa trẻ cũng bắt đầu gấp quần áo để chui vào chăn trốn rét. Lúc này, phòng học đã được các cô giáo dọn dẹp, trải chăn, đệm để biến thành phòng ngủ. Những đứa trẻ mắt cũng đã díu cả lại, nhất là khi phải hứng chịu cái rét đang thổi vào lớp học. Chỉ một chốc, tiếng ồn ã cũng vãn dần, đám trẻ đã chui cả vào những tấm chăn nhung ấm để trốn rét. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và cái lạnh luồn trong lớp áo. Các giáo viên lúc này mới có dịp nghỉ ngơi đôi chút. Chỉ một chốc, các cháu đã ngủ ngon trong chăn ấm. Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chia sẻ, cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, phòng học và phòng ngủ là một nên gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi công năng giữa lớp học và phòng ngủ. "Để đảm bảo giữ ấm cho các con, mong muốn nhất của chúng tôi là được các Ban, ngành chức năng, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho Đề án mở rộng khuôn viên nhà trường và xây dựng lại toàn bộ 2 dãy lớp học này", cô Nguyễn Thị Thúy tâm sự. Lãnh đạo nhà trường cho biết, do chưa đạt chuẩn, phòng học, phòng ngủ còn phải dùng chung, không có nhà kho... nên rất bất tiện. Cũng theo cô Thúy, hai dãy lớp học mà nhà trường đang sử dụng được trường Tiểu học Bằng Phúc cho từ năm 1994 nên đã xuống cấp. Mong muốn lớn nhất của nhà trường hiện nay là xây mới phòng học, còn những thứ thiết yếu khác nhà trường chuẩn bị được.

Ngoài sân gió bắt đầu thổi mạnh, các em nhỏ đã nằm trong chăn ấm, nhưng ở đó vẫn còn những đôi mắt thức - những đôi mắt của các cô đau đáu trước việc làm sao để giữ ấm, làm sao để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho những đứa trẻ đồng rừng nơi đỉnh non này trong những ngày rét hại. Chia sẻ