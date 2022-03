Chốt ngày ra mắt Toyota Corolla Altis, Avanza Premio và Veloz Cross tại Việt Nam: Toàn hàng "hot", giá dự kiến hấp dẫn

Năm 2022, Toyota Việt Nam tỏ ra mạnh tay khi trình làng hàng loạt sản phẩm mới tại thị trường trong nước và đều là những mẫu xe được mong chờ. Ngay trong tháng 3 này, hãng xe Nhật Bản tiếp tục làm nóng các phân khúc với loạt xe mới sẽ mở bán, đều là xe nhập khẩu.

Chốt ngày ra mắt Toyota Corolla Altis, Avanza Premio và Veloz Cross tại Việt Nam

Theo xác nhận chính thức của Toyota Việt Nam, Toyota Corolla Altis sẽ là mẫu xe xuất hiện đầu tiên vào ngày 9/3/2022. Toyota Corolla Altis 2022 thuộc thế hệ hoàn toàn mới đang rất được người dùng mong chờ sau khi hàng loạt đối thủ trong phân khúc đã ra mắt trước đó như KIA K3, Honda Civic hay 2 mẫu xe Trung Quốc mới là Beijing U5 Plus và MG5.

Toyota Corolla Altis 2022 ra mắt ngày 9/3. Ảnh Toyota.

Hiện nay, các đại đã nhận cọc Toyota Corolla Altis 2022 với 3 phiên bản. Mức giá dự kiến của Toyota Corolla Altis 1.8G là 750 triệu đồng, bản 1.8V khoảng 800 triệu đồng đồng và bản 1.8HV dự kiến trên 900 triệu đồng, đây vẫn là xe có giá cao nhất phân khúc sedan hạng C.

Điểm nhấn của All New Toyota Corolla Altis đến từ gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2 với những tính năng hiện đại như: đèn pha tự động, ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ…

Toyota Corolla Altis 1.8G và 1.8V dùng động cơ xăng 1.8L cho công suất 138 mã lực. Riêng Toyota Corolla Altis 1.8HV cao cấp sử dụng động cơ Hybrid cho tổng công suất 122 mã lực. Các động cơ trên của Toyota Corolla Altis kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT cùng 2 chế độ lái Thông thường và Thể thao, riêng bản Hybrid có thêm chế độ EV chạy điện.

Toyota Avanza Premio và Veloz Cross 2022 ra mắt vào 22/3. Ảnh Toyota.

Tiếp theo, ngày 22/3/2022, Toyota Avanza Premio và Veloz Cross 2022 cũng chính thức được ra mắt khách hàng trong nước. Bộ đôi MPV mới của thương hiệu Nhật Bản được kỳ vọng sẽ thay thế "đàn anh" Toyota Innova và Rush cạnh tranh sòng phẳng với Mitsubishi Xpander.

Toyota Avanza Premio được định vị thấp hơn với mức giá dự kiến cho 2 phiên bản dao động từ 550 - 610 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross sẽ là chiếc xe có giá dự kiến cao hơn từ 650 - 710 triệu đồng.

Bộ đôi MPV Toyota Avanza Premio và Veloz Cross sử dụng chung nền tảng khung gầm DNGA của Daihatsu. Hơn nữa, 2 chiếc xe này dùng chung động cơ xăng 4 xi-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT.

Riêng Toyota Veloz Cross Top cao cấp nhất còn có gói an toàn TSS với tính năng cao cấp như: đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển, tránh đạp nhầm chân ga và camera 360 độ... Đáng tiếc nhất trên cả Toyota Avanza Premio và Veloz Cross 2022 là hãng xe Nhật Bản chưa trang bị tính năng ga tự động.

Sự "thay máu" đồng loạt với nhiều sản phẩm mới như Toyota Corolla Altis, Avanza Premio và Veloz Cross được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu Nhật Bản lấy lại vị thế đã mất từ tay các đối thủ cùng phân khúc.