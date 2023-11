Chốt ngày ra mắt VinFast VF7 thương mại, giá bao nhiêu?

VinFast VF7 là sản phẩm ô tô điện được người dùng mong chờ nhất của thương hiệu Việt Nam. Mẫu xe này với thiết kế hiện đại, trang bị dồi dào và sẽ gia nhập phân khúc SUV hạng C cạnh tranh với những cái tên như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V.

Chốt ngày ra mắt VinFast VF7

Ngày 20/11/2023, VinFast VF6 sẽ chính thức được bàn giao đến tay khách hàng trong nước sau hơn 1 tháng ra mắt chính thức bản thương mại.

Sau đó 1 ngày, ngày 21/11/2023, VinFast VF7 thương mại sẽ chính thức ra mắt và đây cũng là thời điểm mẫu xe này được công bố giá bán chính thức. Cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, khách hàng cũng được chứng kiến sự xuất hiện chính thức của VinFast VF7 thương mại.

Trước thời điểm ra mắt, các đại lý đã thông báo mức giá VinFast VF7 sẽ dao động khoảng hơn 900 triệu đồng. Mức giá của VinFast VF7 ngang ngửa với các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc SUV hạng C đang bán tại Việt Nam.

Thời điểm này, VinFast VF7 cũng liên tục chạy thử nghiệm trước khi bàn giao đến tay khách hàng. Việc chạy thử nghiệm sẽ là khâu quan trọng để một chiếc xe đủ điều kiện đăng kiểm trước khi chính thức lăn bánh hợp pháp trên thị trường.

VinFast VF7 sắp ra mắt chính thức. Ảnh Khải Phạm.

VinFast VF7 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840mm.

Hãng xe Việt cho biết, VinFast VF7 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 280 dặm (theo chuẩn WLTP). Mẫu SUV hạng C này có động cơ sản sinh công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Trong khi đó, VinFast VF 7 Plus có quãng đường di chuyển tối đa là 431 - 450km tuỳ bản Plus hoặc Eco (theo chuẩn WLTP) nhờ động cơ sản sinh công suất tối đa 260kW với mô-men xoắn cực đại 500Nm.

Đặc biệt, bên cạnh kích thước tối ưu, VF 7 Plus sở hữu hệ dẫn động AWD giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác cầm lái chắc chắn cho người sử dụng. Với bản VF 7 Eco, sẽ chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Các tính năng an toàn sẽ được trang bị là ADAS cấp độ 2 cho tất cả các phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như trợ lý ảo, ứng dụng di động… Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, kiểm soát đi giữa làn, giám sát hình trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp.