Chủ cơ sở pate Minh Chay: Vẫn đang thống kê số lượng pate bị nhiễm độc đã bán ra thị trường

Liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay chứa độc tố cực mạnh, sáng 1/9, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Minh, chủ cơ sở sản xuất pate Minh Chay.



Ông Minh cho biết, sau khi xảy ra sự việc khác hàng bị ngộ độc, ông đã liên hệ với khách hàng, giải quyết tất cả các thắc mắc của khách hàng, đồng thời đến thăm khách hàng bị ngộ độc.

"Hiện tại là chúng tôi đang làm việc với đoàn của Cục an toàn thực phẩm và các cơ quan có liên quan. Chúng tôi đang ưu tiên giải quyết vấn đề của khách hàng trước", ông Minh thông tin.

Trước đó, sản phẩm pate Minh Chay đã bị phát hiện chứa vi khuẩn cực độc, khiến nhiều người nhập viện.

Cụ thể, trong thời gian qua (từ ngày 13/7 đến 18/8/2020) đã xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (2 ca bệnh), tại Bệnh viện Chợ Rẫy (5 ca) và Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM (2 ca) từ một số tỉnh/thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở, ...

PV đặt câu hỏi phía công ty nhận trách nhiệm như thế nào sau khi vụ việc ngộ độc xảy ra và đã có hỗ trợ gì cho khách hàng?

Ông Minh nói: "Chúng tôi đã xin lỗi khách hàng và đã có thông cáo báo chí trên website".

Các sản phẩm thực phẩm của Công ty Lối sống mới được bán rộng rãi trên mạng.

PV Dân Việt cũng đề cập đến nội dung phía công ty đã bán ra thị trường bao nhiêu sản phẩm pate Minh Chay và thu hồi được bao nhiêu sản phẩm?

Ông Minh nói: "Chúng tôi đang làm và đang thống kê, có gì chúng tôi sẽ cập nhật trên trang chủ website MinhChay.com về tình trạng bệnh nhân, đến thăm như nào, mọi thứ sẽ được minh bạch. Bản thân tôi đang làm rất nhiều động thái và làm theo sự chỉ đạo của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm, cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất pate Minh Chạy".

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về quy trình sản xuất ra sao và trước khi xảy ra sự việc phía công ty có phát hiện dấu hiệu gì bất thường từ sản phẩm pate Minh Chay? Ông Minh cáo bận và cúp máy, phóng viên không nhận được câu trả lời.

Trước đó, sáng 31/8, phóng viên Dân Việt có mặt tại Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới (địa chỉ tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để tìm hiểu rõ quy trình sản xuất pate Minh Chay chứa độc tố.

Tuy nhiên, cơ sở sản xuất pate Minh Chay tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Cơ sở sản xuất pate Minh Chay có địa chỉ tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông C, một người dân ở khu vực cho biết, cơ sở sản xuất đồ ăn chay này hoạt động cách đây được khoảng 2-3 năm. Con rể của chủ ngôi nhà số 53 tên Minh là chủ cơ sở sản xuất đồ ăn chay. Cơ sở này có khoảng 10 nhân viên làm việc.

Khoảng 1 tuần trở lại đây cơ sở này ngừng hoạt động và đóng cửa cho đến nay. "Chiều hôm qua (30/8), tôi thấy một số cán bộ Công an và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân xuống cơ sở này kiểm tra. Đến tối, tôi cũng thấy một số cán bộ Công an tiếp tục đến cơ sở này", ông C thông tin.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, ông Trần Ngọc Tụ cho biết, ngày 20/8, Chi cục ATVSTP đã phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế huyện Đông Anh và Cục ATTP kiểm tra đột xuất công ty TNHH Hai thành viên lối sống mới sản xuất và lấy 3 mẫu (pate Minh Chay) Ruốc nấm heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt) gửi Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia.

Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở có các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, tuy nhiên điều kiện vệ sinh thực tế còn một số tồn tại như: Tường nền 1 số chỗ bong tróc, nhân viên tham gia sản xuất không đeo khẩu trang, dụng cụ thu gom rác thải rắn không có nắp đậy, ghi nhãn không đúng quy định.

Sau khi xảy ra sự việc khách hàng bị ngộ độc, cơ quan chức năng đã niêm phong cơ sở sản xuất pate Minh Chay.

Cơ sở đã bị xử lý vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng. Đoàn kiểm tra của Chi cục ATVSTP cũng đã yêu cầu Công ty dừng hoạt động sản xuất, tạm dừng lưu thông sản phẩm Pate Minh Chay.

Đến ngày 29/8, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn đối với sản phẩm pate Minh Chay, sau khi nhiều bệnh nhân sử dụng có dấu hiệu mệt mỏi, liệt cơ, khó thở và phải nhập viện để điều trị.

Qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) sản xuất và kinh doanh qua mạng.



Pate Minh Chay chứa vi khuẩn cực độc, phải cấp tốc thu hồi.

Theo đó, 13 sản phẩm của công ty này cũng bị yêu cầu thu hồi, đó là: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt và Ruốc nấm chấy tỏi.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc