Bên trong Công ty sản xuất pate Minh Chay có độc tốc cực mạnh, khiến nhiều người nhập viện có gì?

Clip: Bên trong công ty sản xuất pate Minh Chay khiến nhiều người ngộ độc. Hồng Nhân - Minh Đức.

Liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay chứa độc tố cực mạnh, khiến nhiều người dùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế ngày 30/8 cho biết cơ quan này đã có công văn xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm ATTP gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố và Ban Quản lý ATTP TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh.

Sáng 31/8, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới (địa chỉ tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để tìm hiểu rõ quy trình sản xuất pate Minh Chay chứa độc tố.

Ngõ đi vào Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới tại Đông Anh.

Ghi nhận của phóng viên, cơ sở sản xuất pate Minh Chay tại tổ 2 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đóng cửa, dừng hoạt động.

Cổng Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (tại số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Một số máy móc phóng viên ghi nhận được ở phía trong căn nhà số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh.

Phóng viên đã liên hệ hỏi chủ ngôi nhà, tuy nhiên không có ai ở trong ngôi nhà.



Nơi này đã được đóng cửa và dán niêm phong.

Ông C, một người dân ở khu vực cho biết, cơ sở sản xuất đồ ăn chay này hoạt động cách đây được khoảng 2-3 năm.

Con rể của chủ ngôi nhà số 53 là chủ cơ sở sản xuất đồ ăn chay. Cơ sở này có khoảng 10 nhân viên làm việc. Thỉnh thoảng ông C vẫn bắt gặp xe bản tải chở đồ ăn chay xuống Hà Nội.

Khoảng 1 tuần trở lại đây cơ sở này ngừng hoạt động và đóng cửa cho đến nay.

“Chiều hôm qua (30/8), tôi thấy một số cán bộ Công an và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân xuống cơ sở này kiểm tra. Đến tối, tôi cũng thấy một số cán bộ Công an tiếp tục đến cơ sở này”, ông C thông tin.

Một số dụng cụ để trước cửa căn nhà số 53.

Ảnh cáp treo phía trong căn nhà.

Người đàn ông này cũng mới nghe vụ việc một số người bị ngộ độc sau khi ăn phải pate Minh Chay. Gia đình ông không mấy khi sử dụng đồ ăn chay.

Trong một diễn biến khác, sáng 31/8, phóng viên gọi tới đường dây nóng của cơ sở sản xuất đồ ăn chay Minh Chay, một người phụ nữ xưng là nhân viên của cửa hàng bán đồ này cho hay, hiện tại cơ sở đã ngừng hoạt động và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Ngoài ra, trên Website www.minhchay.com cũng phát đi thông báo và đưa ra lời xin lỗi về sự cố ngộ độc thực phẩm bởi sản phẩm pate Minh Chay.

Nhiều vật dụng được phủ chiếu sau khi phát hiện pate Minh Chay có chứa độc tố cực mạnh.

Trước đó, ngày 29/8, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn đối với sản phẩm pate Minh Chay, sau khi nhiều bệnh nhân sử dụng có dấu hiệu mệt mỏi, liệt cơ, khó thở và phải nhập viện để điều trị.

Theo thông báo, trong thời gian qua (từ ngày 13/7 đến 18/8/2020) đã xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (2 ca bệnh), tại Bệnh viện Chợ Rẫy (5 ca) và Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM (2 ca) từ một số tỉnh/thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở…

Qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) sản xuất và kinh doanh qua mạng.

Pate Minh Chay chứa vi khuẩn cực độc, phải cấp tốc thu hồi.

Theo đó, 13 sản phẩm của công ty này cũng bị yêu cầu thu hồi, đó là: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt và Ruốc nấm chấy tỏi.

Cục ATTP cũng đề nghị các đơn vị nói trên có trách nhiệm thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm.

Đối với sản phẩm Pate Minh Chay, ngừng ngay việc sử dụng, niêm phong sản phẩm và bảo quản ở khu vực riêng biệt.

Người dùng sản phẩm này nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.