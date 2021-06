Chủ cũ vũ trường New Century - người vừa bị Bộ Công an bắt đã từng bị khởi tố và "trắng án" thế nào?

Miễn trách nhiệm hình sự cho Dương "New"

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 1/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự 2015), trong đó có Nguyễn Đại Dương – chủ cũ vũ trường New Century.

Nhắc đến Nguyễn Đại Dương, nhiều người ắt hẳn đều không lạ với cái tên Dương "New" của đối tượng này. Bởi, Dương từng là chủ của vũ trường nổi tiếng bậc nhất Hà Thành - vũ trường New Century (số 10, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Cách đây 14 năm, Nguyễn Đại Dương đã từng bị khởi tố ở vụ án liên quan đến vũ trường New Century gây rúng động dư luận.

Mặc dù "chính chủ" của vũ trường là Công ty TNHH Hoa Phượng - Thăng Long, nhưng nói đến vũ trường New Century, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Đại Dương.

Ở giai đoạn năm 2007, Nguyễn Đại Dương được xác định có liên quan trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century.

Trở lại diễn biến của vụ án này, rạng sáng ngày 28/4/2007, hàng trăm cảnh sát đã bao vây, đột kích vũ trường New Century, tạm giữ hơn 1.000 người có mặt tại vũ trường.

Nhà chức trách thời điểm đó công bố đã phát hiện ma túy tổng hợp ở vũ trường, qua test nhanh ma túy, gần 240 người dương tính.

Nguyễn Đại Dương lúc này bị Bộ Công an khởi tố điều tra về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép.

Tháng 11/2007, sau 7 tháng bị tạm giam, Dương "New" được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho tại ngoại.

Trong cuộc đột kích vũ trường New Century vào rạng sáng ngày 28/4/2007, nhà chức trách đã phát hiện có ma túy ở vũ trường, hơn 1.000 người đã bị tạm giữ. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Sau khi được thừa ủy quyền thụ lý vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) đã tống đạt cáo trạng vụ án hình sự xảy ra tại vũ trường New Century, truy tố 7 bị can về các tội "tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy" và "kinh doanh trái phép".

Đơn vị này đã ra quyết định đình chỉ điều tra (miễn trách nhiệm hình sự) đối với Nguyễn Đại Dương, ông Phùng Lam Sơn (nhân viên vũ trường) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", Vương Văn Hưng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đến thời điểm này, bị can Nguyễn Đại Dương chỉ bị truy tố về tội "Kinh doanh trái phép".

Dương "New" "trắng án"

Cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm ban hành thể hiện, từ tháng 9/2005 đến ngày 28/4/2007, Nguyễn Đại Dương tổ chức cho nhân viên vũ trường kinh doanh trái phép tổng số 2.496 chai rượu ngoại với doanh thu gần 3 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Nguyễn Đại Dương phạm vào các quy định về việc cấm kinh doanh rượu tại khu vui chơi giải trí có nồng độ cồn không cho phép.

Ngày 24/8/2009, sau khoảng 2 năm vụ đột kích vũ trường New Century, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án trong đó có Nguyễn Đại Dương.

Quá trình xét xử, phiên tòa này đã nhiều lần phải tạm dừng, 1 lần lùi thời hạn tuyên án.

Dương "New" sau đó được miễn trách nhiệm hình sự về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Với tội danh còn lại bị truy tố, tòa sơ thẩm, phúc thẩm sau đó cũng tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo này.

Tại tòa, Dương "New" khai "chỉ lách luật chứ không phạm luật". Dương nói biết kinh doanh rượu trên 30 độ không phép là trái luật, vì vậy đã chỉ đạo nhân viên đã pha thêm nước đá vào rượu để giảm nồng độ.

Chủ của vũ trường New Century khẳng định, dù không được cấp phép kinh doanh rượu nhưng vũ trường vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế về việc bán rượu.

Và việc này cũng được đại diện Cục thuế Hà Nội xác nhận, rằng những quyển hóa đơn tài chính bán hàng của New Century nộp tại cơ quan điều tra trùng khớp hồ sơ lưu tại Cục thuế.

Chiều 4/9/2009, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho Dương "New".

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Nguyễn Đại Dương (tội "Kinh doanh trái phép") không còn nguy hiểm cho xã hội, nên áp dụng "tình tiết giảm nhẹ" theo điều 25 Bộ luật Hình sự.

Theo điều khoản này, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì được miễn trách nhiệm hình sự.

Sau bản án sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm kháng nghị, phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 29/12/2009 với 3 bị cáo gồm Nguyễn Đại Dương và 2 người khác.

Tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội lập luận, tòa cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng khi tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đại Dương.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định cấp sơ thẩm xét xử vụ án đã vi phạm nghiêm trọng quy định tố tụng, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Sau nghị án, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội quyết định, tuyên y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, hành vi kinh doanh rượu tại vũ trường của bị cáo Dương không còn nguy hiểm cho xã hội, bản án sơ thẩm có căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự cho Dương.

Đến lúc này, Dương "New" chính thức "trắng án".