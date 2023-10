Khu vực dự án Khu du lịch Cửa Biển tại TP.Quy Nhơn, Bình Định có vị trí hết sức thuận lợi, nằm ngay chân cầu cầu Thị Nại, cửa ngõ nối từ Khu kinh tế Nhơn Hội vào Quy Nhơn, rất gần khu vực nội thành Quy Nhơn.

Có địa hình, cảnh quan rất đẹp, có đồi núi, mặt biển, đầm xen lẫn... vì vậy cần triển khai dự án sớm, khai thác tốt lợi thế cảnh quan, sớm hoàn chỉnh dự án theo quy hoạch để đưa vào hoạt động nhằm thu hút du khách, tạo sản phẩm mới phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ.

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra hiện trường mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đánh giá, thời gian qua, việc triển khai dự án của Chủ đầu tư còn chậm, chưa thật sự quyết tâm, tiến độ của dự án chưa đạt như kỳ vọng, chưa phát huy được hết giá trị cảnh quan của khu vực dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết.

Khu du lịch Cửa Biển tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân.

Tập trung xây dựng khu vực ngắm cảnh và nhà hàng trên đồi thuộc khu vực trung tâm của dự án, khu trò chơi trượt đồi... sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Trong đó, có các hoạt động du lịch trên đất liền và trên mặt nước Thị Nại Bay...

Quá trình tổ chức thi công xây dựng phải hợp lý, bám theo địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc can thiệp vào tự nhiên... ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan của khu vực.

Các tuyến dường trong khu vực dự án phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông; chủ động thực hiện các phương án phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão sắp tới cũng như an toàn lâu dài cho công trình.

Ông Phạm Anh Tuấn giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước.

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư (nếu có) để dự án được triển khai hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Rà soát, tham mưu đề xuất việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đối với phần diện tích khoảng 5ha liền kề dự án Khu du lịch Cửa Biển, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2023.

Giao Sở Du lịch hướng dẫn chủ đầu tư dự án Khu du lịch Cửa Biển phối hợp với Hiệp hội du lịch Bình Định và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch để quảng bá, xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của dự án để thu hút khách du lịch đến với Bình Định,cũng như khai thác, phát huy hiệu quả của dự án.