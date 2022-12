Tân Việt Phát và những dự án bất động sản

Ngày 28/3/2018, Công ty CP Tân Việt Phát( gọi tắt Tân Việt Phát) thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và trụ sở đặt Km 06 đường Nguyễn Thông, KP 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) và tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 80% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, ông Phương cũng sở hữu lượng lớn cổ phần tại một số công ty, như 98% vốn của Công ty CP Bất động sản HHP (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), 26% vốn của Công ty CP Đầu tư Sanho (vốn điều lệ 25 tỷ đồng).

Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, diện tích 92.600,9m2 thuộc quỹ đất 2 bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Ảnh: CTV

Theo giấy phép, Tân Việt Phát đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan như vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét…

Công ty Tân Việt Phát được làm chủ đầu tư bất động sản có vị trí đắc địa ở TP.Phan Thiết như Khu trung tâm thương mại dịch vụ và Khu dân cư Tân Việt Phát (Queen Pearl) tại TP.Phan Thiết và Dự án Queen Pearl có diện tích hơn 27,2ha tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Đặc biệt là Công ty CP Tân Việt Phát còn là chủ đầu tư Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2-dự án Queen Pearl 2 (trên 3 lô đất số 18,19,20) vừa bị Bộ Công an khởi tố bắt giam những cựu quan chức tỉnh Bình Thuận.

Dự án thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 nằm trên ba lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B có tổng diện tích 9,26ha do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, có quy hoạch xây dựng 1,5ha đất thương mại dịch vụ, 4,6ha đất ở, diện tích còn lại là đất công cộng dùng chung.

Những lô đất trên được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất, với giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng (giá năm 2013). Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận lúc bấy giờ cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này mặc dù từ năm 2013 – 2015 đã nhiều lần đưa ra thông báo.

Một nguồn tin cho biết, năm 2016, các sở ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận dự kiến làm lại giá theo hướng giảm giá để đấu giá vì trước đó đã 6 lần không có đơn vị nào mua.

Giao đất cho Tân Việt Phát không qua đấu giá

Đầu năm 2017, Tân Việt Phát có Công văn số 01.2017/CV-TVP xin chủ trương cho phép giao đất không thông qua hình thức đấu giá đối với 3 lô đất số 18, 19 và 20 thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT706B, TP. Phan Thiết không qua đấu giá.

Văn phòng dự án của Tân Việt Phát ở TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh CTV

Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Ngọc Hai làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận và đến tháng 3/2017, ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích các lô đất trên do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, để cho Tân Việt Phát thuê lô số 18 với thời hạn 50 năm. Còn các lô 19 và 20 được giao cho công ty này với mục đích đất ở kết hợp thương mại. Điều kỳ lạ là năm 2017 mới giao đất nhưng lại áp giá đất năm 2013 gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Như Dân Việt đưa tin, ngày 10/2/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can gồm Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962 ở Phan Thiết, Bình Thuận), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960), nguyên Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980), nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bị can Phạm Duy Cường, Nguyễn Văn Phong (từ trái qua) bị bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Mới đây nhất là ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 ở phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Phong ( SN 1967, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".