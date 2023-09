Chủ nhà ASIAD 19 quy định 1 điều ở môn bóng đá, truyền thông Việt Nam gặp khó

Theo quy định, ĐT Olympic Việt Nam chỉ có thể mang theo 30 thành viên trong danh sách đăng ký ban đầu với BTC ASIAD 19, nhưng do đoàn thể thao Việt Nam đi quá số người, nên một số thành viên của ĐT Olympic Việt Nam đã không thể ở cùng khách sạn của đội do BTC sắp xếp tại Hàng Châu. Thậm chí, anh Nhật Đoàn – cán bộ truyền thông của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và một số thành viên còn không được BTC kích hoạt thẻ của đại hội.

Chưa hết, ngay sáng nay (17/9) BTC đại hội đã thông báo: “Theo nguyên tắc, tất cả các buổi tập của môn bóng đá đều không cho phép phóng viên tác nghiệp”. Khi được hỏi lý do, những nhà tổ chức đã bảo rằng, vì vấn đề an ninh nên họ buộc phải siết chặt vấn đề này. Điều ấy khiến giới truyền thông sang đến Hàng Châu sớm để tác nghiệp tại các buổi tập của môn bóng đá nam như “sét đánh ngang tai” và “chết điếng như Từ Hải”. Bởi nếu không tác nghiệp tại các buổi tập, vậy có thể làm được gì, do bóng đá rất được nghười hâm mộ quan tâm.

Ban đầu, nếu BTC siết chặt an ninh, giới truyền thông vẫn có thể cậy nhờ cán bộ truyền thông Nhật Đoàn của VFF hỗ trợ anh em. Tuy nhiên, ngay cả anh Nhật Đoàn cũng không được kích hoạt thẻ và không ở cùng đội, khiến giới truyền thông Việt Nam càng thêm choáng váng.

Hy vọng ngày 19/9, khi các cán bộ của Cục TDTT Việt Nam có mặt tại Hàng Châu, mọi khó khăn sẽ được gỡ rối. Cần nói thêm, quy định này của BTC là gửi đến tất cả giới truyền thông tác nghiệp môn bóng đá tại đại hội chứ chẳng riêng đoàn Việt Nam.