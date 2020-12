Chủ nhân tấm biển xe ô tô rơi tại hiện trường sau khi gây tai nạn đã ra trình diện

Ngày 4/12, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô mang BKS 36A-533.66 tông chết người đi xe máy trên quốc lộ 1A, đã đến cơ quan Công an huyện Quảng Xương trình diện.

Tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng vài mảnh vỡ ô tô cùng BKS đã rơi lại.

Theo đó, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn là Đặng Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương).

Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận, sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn nên đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 2h ngày 4/12, Tuấn đến Công an huyện Quảng Xương trình diện. Qua kiểm tra, tài xế Tuấn không vi phạm nồng độ cồn.

Qua trích xuất từ hệ thống đăng kiểm, xe ô tô 36A-533.66 được đăng ký lần đầu ngày 3/8/2020 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3601S. Chủ phương tiện là bà Đặng Thị Q., có địa chỉ ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 19h45 ngày 3/12, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Viết Thị (SN 1979, trú ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) bị ô tô tông chết khi đi xe máy sang đường.

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng thu được một biển số xe ô tô 36A-533.66 và vài mảnh vỡ cho thấy chiếc xe ô tô mang hiệu Hyundai, màu đen.