Vụ tai nạn 6 người thương vong tại thủy điện Plei Kần: Chưa có kết quả vì công an chưa cung cấp tài liệu

Ngày 3/11, Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum cho biết, Sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thanh tra công tác đảm bảo an toàn lao động, tai nạn lao động tại công trình thủy điện Plei Kần thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 23/11/2020. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức, chưa công bố được biên bản điều tra tai nạn vì cơ quan công an chưa cung cấp tài liệu theo yêu cầu.



Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương đã qua 6 tháng nhưng chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Đến thời điểm này, UBND tỉnh Kon Tum đã 3 lần yêu cầu làm rõ bằng văn bản nhưng sự việc chưa rõ ràng. UBND tỉnh chưa thể báo cáo kết quả chính thức cho Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum, mặc dù Sở đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an huyện Ngọc Hồi cung cấp tài liệu gồm: Sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, thế nhưng, đến nay Công an huyện Ngọc Hồi chưa cung cấp tài liệu để Sở có cơ sở kết luận. Đồng thời, chưa có cơ sở để giải quyết chế độ bồi thường cho gia đình người bị nạn theo luật định và lập biên bản xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động.

Do vậy, Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum vẫn chưa thể có kết luận, tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo kết quả điều tra cho Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum nắm rõ vụ việc.

Theo báo cáo mới đây, Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum chỉ thông tin về kiểm tra an toàn lao động đến thời điểm hiện tại, về cơ bản đảm bảo thực hiện đúng quy định. Số lao động tại thủy điện có 33 người ký hợp đồng từ 12-36 tháng và có 6 người không ký hợp đồng lao động (đây là 6 nạn nhân trong vụ tai nạn đứt cáp khiến 3 người chết, 3 người bị thương, có 1 lao động là trẻ em 16 tuổi).

Tuy nhiên, thông tin về 6 nạn nhân này vẫn chung chung, không có thông tin cụ thể đầy đủ tuổi tác, địa phương cư trú. Xác định 6 người này nằm trong hợp đồng giao khoán giữa Công ty Tấn Phát và ông Phạm Văn Thiệp thuê lao động làm nhiệm vụ dọn dẹp mặt bằng, trát trít công trình.

Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum cho rằng, chưa thể kết luận vụ việc do Công an huyện Ngọc Hồi không cung cấp tài liệu.

Như Dân Việt phản ánh, ngày 23/11 UBND tỉnh Kon Tum có văn bản yêu cầu Sở LĐTBXH, Sở Xây dựng, Công Thương và Công an tỉnh Kon Tum triển khai thanh tra công tác đảm bảo an toàn lao động, tai nạn lao động tại công trình thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi – Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết và 3 người khác bị thương vào tháng 5/2020.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở LĐTBXH căn cứ kết luận của đoàn điều tra tai nạn lao động tại thủy điện Plei Kần (ngày 1/6/2020) để tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo kết quả điều tra cho Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum.

Trường hợp chưa có kết luận chính thức, yêu cầu Giám đốc Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra công tác đảm bảo an toàn lao động tại thủy điện Plei Kần.

Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị gồm: Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở LĐLĐXH và các đơn vị liên quan phải khẩn trương báo cáo kết quả vụ tai nạn lao động xảy ra tại thủy điện Plei Kần trước ngày 30/11/2020. Nếu đơn vị nào không triển khai hoặc triển khai chậm trễ theo thời gian quy định phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và UBND tỉnh.

Thủy điện Plei Kần thi công từ tháng 4/2018, công suất 17MW do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư. Ngày 25/5/2020, tại đây xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đứt dây cáp khiến 3 người chết và 3 người bị thương, trong đó có 1 người 16 tuổi.

Tuy nhiên, vụ việc đến nay đã xảy ra hơn 6 tháng nhưng cơ quan Công an tỉnh Kon Tum vẫn chưa có công bố kết quả điều tra chính thức hay khởi tố vụ án tai nạn lao động gây chết người này. Sự việc im lặng quá lâu không khỏi khiến dư luận nghi ngờ có gì đó khuất tất.

Liên quan đến thủy điện Plei Kần, báo điện tử Dân Việt đã có loạt bài phản ánh tình trạng tích nước trái phép bất chấp yêu cầu, chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Hậu quả, gây thiệt hại nặng nề cho gần 100 hộ dân vùng lòng hồ, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, Công ty Tấn Phát chỉ bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng, không có tình tiết tăng nặng.