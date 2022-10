Trao đổi với PV, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GDĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót vừa xảy ra sự việc: Khoảng 10h ngày 28/9, cô giáo Trần Thu Hà, chủ nhiệm lớp 2A1 nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ (089857...) nhận là người nhà của học sinh Nguyễn Thanh Tùng xin cho con về sớm do gia đình có việc riêng. Đối tượng còn nói rõ ngày sinh nốt ruồi và các đặc điểm nhận dạng khác của con. Giáo viên trả lời do không nhận được thông báo của bố mẹ cho con về sớm nên không đồng ý.

Sau đó, đối tượng nói rõ là chủ nợ của bố học sinh T.T và liên tục gọi điện cho giáo viên, nói lời thiếu lịch sự, đe dọa cô giáo phải thực hiện theo yêu cầu trên. Cô giáo đã liên hệ với cha mẹ học sinh, nắm được thông tin phụ huynh không nhờ người đón con về, gia đình có vay nợ. Sau đó có một số đối tượng liên tục gọi điện thoại cho Ban giám hiệu và các số máy điện thoại của trường, đăng tải lên trên mạng xã hội các thông tin bịa đặt, vu khống cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường.

Trường Tiểu học Phan Đình Giót - nơi xảy ra sự việc chủ nợ giả người nhà đón học sinh lớp 2 ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Trước sự việc trên, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho hay: "Đây là sự việc gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên, gây ảnh hưởng đến uy tín của Trường Tiểu học Phan Đình Giót nói riêng và các trường học trên địa bàn quận nói chung".

Và để đảm bảo an ninh, an toàn cho các trường học trên địa bàn, UBND quận đã yêu cầu Công an quận nắm bắt tình hình các trường học, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Cụ thể, phối hợp các trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho cá nhân và nhà trường. Chỉ đạo Công an 11 phường thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự các trường học trên địa bàn, kịp thời báo cáo khi có sự việc bất thường xảy ra.

Đối với Phòng GDĐT, hướng dẫn các trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để đảm bảo an toàn cho cá nhân và nhà trường; Phối hợp với Công an quận kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự các trường học thuộc quận; kịp thời báo các, tham mưu UBND quận các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Về phía trường Tiểu học Phan Đình Giót, tiếp tục nắm bắt thông tin của gia đình học sinh T.T, yêu cầu gia đình phối hợp với nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, không để việc riêng của gia đình làm ảnh hưởng đến an toàn của giáo viên, học sinh nhà trường. Đồng thời nhà trường kịp thời báo cáo khi có sự việc phát sinh để đảm bảo an toàn trường học.

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời thông tin về các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh đảm bảo tuyệt đối an toàn trong và ngoài nhà trường; đề cao cảnh giác đối với các hiện tượng lợi dụng thông tin cá nhân, vu khống, bịa đặt làm mất uy tín của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường. Thống nhất với cha mẹ về việc chịu trách nhiệm đưa đón, đảm bảo an toàn cho học sinh, quan tâm giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, kiểm tra, nắm bắt thông tin sĩ số học sinh hàng ngày.