Chủ quan khi bị rắn hổ chúa dài 2m cắn, một người đàn ông tử vong

Bị rắn cắn tử vong

Cuối chiều 13/7, ông Nguyễn Huy Sang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vừa có một nạn nhân tử vong do rắn độc cắn. Nạn nhân tử vong là ông T.V.C. (64 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch).

Con rắn hổ chúa dài 2m cắn ông C. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể theo thông tin, trước đó vào ngày 9/7, trong lúc ra bên hông nhà chơi thì ông T.V.C. cùng người thân phát hiện một con rắn dài khoảng 2m, nặng khoảng 3kg nên cùng nhau truy bắt. Trong khi bắt con rắn, do chủ quan nên ông C. bị rắn cắn vào tay, chảy máu.

Dù bị rắn cắn nhưng ông C. và mọi người nhầm tưởng con rắn này là rắn hổ vện, không độc nên chủ quan. Do đó chỉ cầm máu sơ sài, lấy chanh xức vết thương rồi về nhà nghỉ ngơi, ăn uống như bình thường. Đến 18 giờ cùng ngày, ông C. bị khó thở, tím tái, người co giật và có dấu hiệu nguy kịch nên được người nhà đưa vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cố gắng điều trị, tuy nhiên đến nay do vết thương quá nặng ông C. đã tử vong. Nhiều người dân cho biết, thực chất con rắn ông C. bắt là rắn hổ chúa cực độc.

Theo bác sĩ điều trị cho ông C. khuyến cáo, khi bị rắn cắn cần bình tĩnh, thực hiện sơ cứu tại hiện trường. Đặt nạn nhân trên mặt bằng phẳng và hạn chế di chuyển. Có thể đặt tay hoặc chân bị cắn ở vị trí thấp hơn vị trí tim; rửa sạch vết cắn và băng ép bằng băng thun từ vị trí bị cắn đến gốc tay, chân (có thể băng ép toàn bộ). Nẹp tay hoặc chân bị cắn tránh bị uốn cong và di chuyển; không tháo nẹp và băng cho đến khi bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện có huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu để điều trị. Bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế nhanh nhất để đảm bảo hô hấp và sinh tồn trên đường di chuyển.