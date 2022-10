Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long bị bắt: Nhìn lại vụ án "bảo kê" hỏa táng người chết

Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long).

Các quyết định tố tụng trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra vào ngày 6/10/2022. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ông Long bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trần Đình Giao.

Bị can Trần Đình Giao - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long. Ảnh: TD

Được biết, Trần Đình Giao là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Long. Công ty thành lập năm 2013, có trụ sở tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình (Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định).

Liên quan đến hoạt động hỏa táng, cách đây 2 năm, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã đưa ra xét xử một nhóm bảo kê hỏa táng ở địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo cơ quan truy tố, tháng 11/2014, Đài hóa thân Hoàn Vũ hoạt động, công ty trên niêm yết giá 5,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng. Công ty Hoàng Long sau đó cũng đưa ra chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các cơ sở dịch vụ tang lễ, theo đó thu của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định với giá 4,3 triệu đồng/1 ca hỏa táng; với người dân đến trực tiếp thì thu 5,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng như quy định.

Nam Định từng xuất hiện nhóm "bảo kê" hỏa táng người chết

Trần Đại Thủy lúc này được Công ty Hoàng Long tuyển dụng, giữ chức Trưởng đài hóa thân Hoàn Vũ. Thủy sau đó cùng Phạm Thị Ánh Tuyết (vợ Thủy) thành lập Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương, do Tuyết làm Giám đốc, địa chỉ ở đường Giải Phóng, TP.Nam Định).

Sau khoảng 2 năm hoạt động, năm 2015, Công ty Hoàng Long và Công ty Trường Dương ký hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ tang lễ.

Công ty Trường Dương là đơn vị đại diện cho Công ty Hoàng Long tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Giá dịch vụ hỏa táng Công ty Hoàng Long thu của Công ty Trường Dương là 4,3 triệu đồng/1 ca hỏa táng, nếu số lượng ca trong tháng vượt quá 120 ca thì Công ty Trường Dương sẽ được hưởng 5% doanh số vượt.

Tháng 4/2020, UBND tỉnh Nam Định có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh này xác minh, làm rõ thông tin Công ty Trường Dương đã có hành vi bảo kê, trục lợi từ hoạt động hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trước diễn biến này, Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án 420C để điều tra.

Nam Định đã từng xuất hiện nhóm bảo kê hỏa táng và đã bị Công an tỉnh này triệt xóa, Tòa án cũng đã tuyên án thích đáng. Ảnh: BT

Về Trần Đại Thủy, nhà chức trách xác định, Thủy yêu cầu một số cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ tang lễ tại tỉnh Nam Định khi nhận hợp đồng dịch vụ phục vụ hỏa táng với người dân phải báo qua Công ty Trường Dương do vợ Thủy làm Giám đốc.

Thủy cũng thu nâng giá phí dịch vụ hỏa táng so với giá mà Công ty Hoàng Long quy định. Nếu cơ sở nào không báo ca hỏa táng với Công ty Trường Dương sẽ bị Thủy uy hiếp, đe dọa, gây khó khăn khi kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, lợi dụng việc Công ty Trường Dương ký với Công ty Hoàng Long, Thủy đã đe dọa thu trực tiếp của chị Nguyễn Thị Hoài (cơ sở dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên) số tiền 4,5 triệu đồng/1 ca hỏa táng.

Sau mỗi ca thu tiền về, Thủy chỉ nộp cho Công ty Hoàng Long số tiền 4,3 triệu đồng, chiếm hưởng số tiền chênh lệch là 200 nghìn đồng. Thủy chiếm hưởng số tiền số tiền chênh lệch mà chị Hoài bị thiệt hại do phải báo ca hỏa táng cho Thủy 75,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, Thủy còn chỉ đạo em rể của mình là Quang tổ chức sắp xếp, phân chia địa bàn hoạt động cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo đó, khoảng tháng 11/2019, Thủy giao cho Bùi Hải Quang quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên, ép các chủ cơ sở chỉ được phép hoạt động trên địa bàn, yêu cầu phải sử dụng dịch vụ xe tang, mua áo quan, bàn vong của Công ty Trường Dương.

6 cơ sở ở địa bàn mặc dù thấy việc này là vô lý, tuy nhiên họ nhận thức nếu không đồng ý với việc phân chia thì sẽ bị gây khó khăn nên đành chấp nhận.

Các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản đều nhắn tin báo ca cho Quang, Quang tự ý nâng giá thu phí dịch vụ hỏa táng của các chủ cơ sở từ 300 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng/1 ca.

Cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, đầu tháng 12/2019, Quang tiếp tục tổ chức họp phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên, nhờ Trần Văn Tân thông báo cho các các cơ sở này ra TP.Nam Định để họp.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Hà, Quang và Hải Quang đã có hành vi đe dọa, o ép các chủ kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu là trái với quy định của pháp luật và chiếm đoạt tổng số tiền của các cơ sở dịch vụ là 39 triệu đồng.

Ngoài ra, Bùi Hải Quang còn chiếm đoạt của 2 người khác với tổng số tiền 2,5 triệu đồng.

Trong vụ án này, Tòa sơ thẩm tuyên Trần Đại Thủy 39 tháng tù, Nguyễn Văn Quang 36 tháng tù, Trần Xuân Hà 36 tháng tù và Bùi Hải Quang 24 tháng tù. Tất cả cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.