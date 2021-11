Xử Đường "Nhuệ" bảo kê hỏa táng: Tiến "trắng" tuyên bố "từ" bố mẹ nuôi ngay giữa tòa

Đường "Nhuệ" (SN 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Bị truy tố với cùng tội danh, cùng điều khoản như Đường trong vụ án còn các bị cáo khác là Ninh Đức Lợi (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do), Phạm Văn Úy (SN 1989, Vũ Thư, Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình, lao động tự do), Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, con nuôi Đường, Nguyên Xá, Vũ Thư, lao động tự do).

Đường "Nhuệ" cùng 6 đồng phạm bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ "Cưỡng đoạt tài sản". Lực lượng chức năng xuất hiện tại tòa từ khá sớm để thực hiện các thủ tục liên quan. Ảnh: PH

Bị cáo Quách Việt Cường (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do) cũng bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản" nhưng theo điểm a, Khoản 3. Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, SN 1980) bị truy tố theo điểm d, Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng xuất hiện khá sớm tại phiên tòa. Các biện pháp đảm bảo phòng, chống Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt.

Những người tham gia phiên tòa xét xử Đường "Nhuệ" phải khai báo y tế trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. Ảnh: PH

Cả 7 bị cáo trong vụ án được trích xuất đều có mặt. Theo thông báo từ thư ký, các điều tra viên được triệu tập đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, khi kiểm tra căn cước, bị cáo Phạm Văn Úy từ chối luật sư bào chữa vì "thấy không cần thiết". Tuy nhiên sau khi nghe luật sư phân tích, Úy lại đồng ý cho luật sư bào chữa cho mình.

Các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt tại phiên tòa. Ảnh: PH

Đáng chú ý, với Bùi Mạnh Tiến, bị cáo này ngay tại phần kiểm tra căn cước đã thể hiện thái độ bất cần tại tòa.

Tiến "trắng" tiếp tục từ chối luật sư bào chữa của mình là luật sư Hà Trọng Đại. Ở phiên xét xử Tiến trong một vụ án khác trước đó, Tiến cũng từng từ chối luật sư Đại bào chữa cho mình.

Xe chuyên dụng đưa các bị cáo đến tòa. Ảnh: PH

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) chưa kiểm tra căn cước xong với Tiến thì bị cáo này nhiều lần nói chen ngang, bày tỏ muốn trình bày ý kiến khiến HĐXX đề nghị Tiến có thái độ tôn trọng HĐXX.

"Phải cho tôi nói thì tôi mới chấp hành, không thì tôi nhận án 20 năm" – Tiến "trắng" nói.

Theo ghi nhận, Tiến "trắng" đã chuẩn bị một bản viết tay dài rồi đọc ngay tại tòa, nhiều lần lan man khiến HĐXX đề nghị Tiến nói đúng trọng tâm.

Tiến "trắng" nói không nợ nần gì vợ chồng Đường "Nhuệ" mà chính vợ chồng Đường mới là người nợ Tiến, con nuôi chỉ là cái "mác".

Tiến "trắng" xin nhận án 20 năm, "từ" bố mẹ nuôi ở tòa. Ảnh: PH

"Tôi không có bố mẹ nuôi gì ở đây cả, tôi im lặng từ giờ đến cuối phiên tòa. Xin tòa xử án 20 năm" - Tiến đề nghị bỏ thông tin là con nuôi Đường Nhuệ trong cáo trạng.

Với Đường "Nhuệ", người bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu vụ án này đề nghị HĐXX phải triệu tập các bị hại đến tòa.

Đến thời điểm phiên tòa diễn ra chỉ có 4 bị hại có mặt trên tổng số 25 người, Đường "Nhuệ" đề nghị bắt buộc phải triệu tập những người vắng mặt, nếu không đề nghị hoãn tòa.

"Bị cáo khẳng định không có cưỡng đoạt ai cả" – Đường "Nhuệ" nói. Ngoài ra, Đường còn đề nghị thay kiểm sát viên.

Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa. Ảnh: PH

Tài liệu truy tố thể hiện, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường đã dùng nhiều thủ đoạn để đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đường đã lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty TNHH Đường Dương do vợ là giám đốc để ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn Thái Bình phải hoạt động, nộp tiền theo yêu cầu của Đường, mặc dù công ty không có chức năng hoạt động trong lĩnh vực hỏa táng, không đầu tư cơ sở vật chất, không được 1 công ty kinh doanh dịch vụ tang lễ ở Nam Định ủy quyền.

Đường tự xưng là chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động của hiệp hội, hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ.

Đường còn cùng một số đối tượng khác đe dọa, đánh người quản lý đại lý ủy quyền của công ty dịch vụ tang lễ ở Nam Định tại Thái Bình phải dừng hoạt động.

Đối tượng này còn cấm các cơ sở dịch vụ tang lễ không được đi hỏa táng tại Nam Định mà phải sang Hải Phòng hỏa táng để gây sức ép với công ty làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định.

Sau khi đại lý độc quyền của công ty dịch vụ tang lễ ở Nam Định tại Thái Bình phải dừng hoạt động, Đường đã tổ chức các cuộc họp tại khách sạn Dầu khí Thái Bình, tại quán cà phê, chửi và đe dọa để ép các chủ cơ sở dịch vụ tang lễ phải ký vào hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ.

Đường "Nhuệ" còn ép buộc các chủ dịch vụ tang lễ phải báo ca hỏa táng cho người của Đường, phải nộp số tiền 500.000/ca hỏa táng.

Trong thời gian trên, Đường tiếp tục có hành vi chặn xe tang lễ của cơ sở dịch vụ tang lễ tỉnh Hải Dương, không cho sang địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện hợp đồng tang lễ; phân chia địa bàn cho các cơ sở dịch vụ trong tỉnh.

Đường "Nhuệ" bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 25 người bị hại là hơn 2,4 tỷ đồng. Số tiền này Đường sử dụng để chi tiêu cá nhân.