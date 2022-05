Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo 7 việc quan trọng trước thềm SEA Games 31

Văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.



Theo đó, sau khi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và các nội dung liên quan tại một số địa chỉ trên địa bàn TP (ngày 3/5), Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ đạo 7 phần việc cụ thể với các đơn vị khi kỳ SEA Games 31 đang tới rất gần.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (giữa ảnh) - Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) TP.Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Ảnh: P.K

Cụ thể, về công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc SEA Games 31, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực của Tiểu ban Khai mạc và Bế mạc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của TP, các đơn vị liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung cao điểm thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc SEA Games 31, tổ chức Lễ xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tổ chức tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc đảm bảo đúng quy định, trang trọng, đầy đủ nghi thức và ấn tượng.

Giao Ban Tổ chức SEA Games 31 TP.Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện quản lý công trình thi đấu phục vụ SEA Games 31 chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Thể dục Thể thao hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc thi công, lắp đặt các trang thiết bị phục vụ thi đấu.

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí, truyền thông của TP tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31; phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, nâng cao nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm động viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dự SEA Games 31. Ảnh: P.K

Với công tác vệ sinh môi trường, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường trên địa bàn TP hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam đảm bảo đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, đường làng ngõ phố, các địa điểm công cộng, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh thương mại, cơ quan xí nghiệp, lực lượng vũ trang.

Liên quan công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, Chủ tịch Hà Nội giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối SEA Games 31 và các hoạt động liên quan, trọng tâm là các khu vực mục tiêu, hoạt động trọng yếu diễn ra trên địa bàn Hà Nội.

UBND TP và cơ quan có thẩm quyền về đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục tại các địa điểm thi đấu và diễn ra các sự kiện của SEA Games 31, đặc biệt là Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc. Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 1204/UBND-KT ngày 22/4/2022.

Về việc bố trí lực lượng cổ động viên, Chủ tịch Hà Nội giao Thành đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên các trường đại học, cao đẳng tham gia cổ vũ tại các địa điểm thi đấu tạo không khí tưng bừng, vui tươi, phấn khởi tại các môn thi đấu của SEA Games 31.

Yêu cầu Ban Tổ chức SEA Games 31 các quận, huyện, thị xã bố trí trực 24/7 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và ứng phó kịp thời với các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.