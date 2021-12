Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: "Hội Nông dân phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ nông dân"

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến cụm thi đua số 2. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Chỉ đạo cụm thi đua số 2 dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Hội NDVN; lãnh đạo Hội ND 11 tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số 2 đó là: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu và chỉ đạo Hội nghị từ điểm cầu T.Ư Hội. Ảnh: Minh Ngọc

Liên kết "4 nhà" - Nông dân hưởng lợi

Dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, lãnh đạo Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 2 đã báo cáo ngắn gọn về những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021; tình hình sản xuất nông nghiệp; đời sống của hội viên, nông dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; đề xuất giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đạt hiệu quả.



Từ điểm cầu Hà Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tạ Văn Đạt cho biết, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Có 152 cán bộ Hội tham gia Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở cấp huyện, xã; 3.184 cán bộ, hội viên nông dân tham gia "Tổ Covid - 19 cộng đồng".

Các cấp Hội vận động được hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó 906 triệu đồng tiền mặt và lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Nam. Vận động ủng hộ trao tặng trên 170 triệu đồng tiền mặt, các trang thiết bị phòng hộ… cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, các chốt chống dịch trên địa tỉnh.

Ông Đạt cho hay, từ 30/4/2021 tỉnh Hà Nam bắt đầu có ca mắc Covid-19. Hội ND tỉnh đã chỉ đạo đến các cấp Hội thành lập các tổ, phối hợp với chính quyền tham gia phòng, chống dịch Covid-19. "Tại huyện Lý nhân đã thành lập tổ thu hoạch lúa cho các hộ dân ở khu vực bị cách ly. Sau khi thu hoạch, phơi thóc xong bàn giao lại cho người dân".

Bên cạnh việc phối hợp với các cấp chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả phong trào nông dân của tỉnh Hà Nam năm 2021 cũng đạt hiệu quả rõ nét. Theo ông Đạt, năm vừa qua, Hội ND tỉnh đã xây dựng mô hình liên kết 4 nhà (Nhà khoa học - nhà quản lý (Hội ND) - nhà doanh nghiệp - nhà nông) để cấy lúa hữu cơ, nuôi tôm và ốc nhồi xuất khẩu.

"Hiện nay mô hình này rất hiệu quả, vụ chiêm 2022 sẽ mở rộng thêm diện tích. Chúng tôi đã cải tạo hơn 16ha ao nuôi cá sông trong ao hiệu quả thấp sang tôm càng xanh. Riêng mô hình trồng lúa ST25 sản lượng 80kg/sào", ông Đạt cho biết.

Năm 2021, các cấp Hội ND TP Hà Nội đã tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Trong ảnh là Hội ND huyện Quốc Oai vào cuộc kết nối tiêu thụ nhãn đặc sản cho nông dân tháng 8/2021. Ảnh: PV

Tại Hà Nội, bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội ND TP cho biết, năm 2021, các cấp Hội ND TP đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Cụ thể: Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ vắcxin với số tiền trên 10,9 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm, thực phẩm, tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hội viên, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các khu cách ly giá trị bằng tiền đạt gần 13 tỷ đồng.

Hội Nông dân TP vận động ủng hộ nông dân: Tỉnh Bắc Ninh 06 tấn gạo; tỉnh Bắc Giang 25 triệu đồng và 01 tấn gạo; thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai mỗi tỉnh 50 triệu đồng. Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị 160 triệu đồng, Hà Tĩnh 70 triệu đồng, Quảng Bình 70 triệu đồng...

Ông Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2021, Hội ND tỉnh đã cung ứng gần 1.000 kg phân bón trả chậm, 2,1 tấn giống các loại, 9,5 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 1.125 tấn thức ăn chăn nuôi...

Phối hợp với Viễn thông Ninh Bình hỗ trợ 248 triệu mã tem điện tử truy xuất nguồn gốc và thương hiệu sản phẩm cho các hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp an toàn của hội viên nông dân lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.

"Hội Nông dân cần phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ nông dân"

Phát biểu tại hội nghị từ điểm cầu T.Ư Hội NDVN, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực, ấn tượng mà Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 2 đã đạt được trong năm 2021.



Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban cụm thi đua số 2. Ảnh: Minh Ngọc

Phát huy những kết quả đạt được năm 2021, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đề nghị năm 2022, Hội ND 11 tỉnh, thành cụm thi đua số 2 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. "Đây chính là kim chỉ nam của hoạt động phong trào nông dân".

Thứ hai, Hội ND các tỉnh, thành tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Hội ND các cấp.

Thứ ba, các tỉnh, thành tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ nông dân. Hiện nay, T.Ư Hội NDVN đã triển khai ký kết với các Bộ, ngành mang tính chất "dẫn dắt" để các tỉnh triển khai, cụ thể như: ký kết với Bộ KHCN để chuyển giao KHKT, Bộ NNPTNT, Uỷ ban Dân tộc, Bộ LĐTBXH...

Thứ tư, phong trào thi đua SXKD giỏi và xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp tiếp tục xây dựng đề án, tham gia tốt vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Thứ năm, Hội ND các tỉnh, thành tiếp tục kiến nghị để T.Ư ban hành Nghị quyết mới về tam nông. Trong đó, khẳng định vai trò của Hội ND với việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên nông dân. "Phải đánh giá người nông dân đang cần gì? và Hội ND phải làm gì?".

Thứ sáu, tích cực hỗ trợ nông dân, thông qua Quỹ HTND, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT, bên cạnh đó phối hợp với các ngân hàng thương mại khác để hỗ trợ nông dân về đồng vốn.

Tại Hội nghị giao ban cụm thi đua số 2, Hội ND các tỉnh, TP cũng đã đề xuất một số nội dung, cụ thể: - Hội ND TP Hà Nội: Đề nghị Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai để tháo gỡ những bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai hiện nay; có quy định cụ thể về tích tụ, tập trung ruộng đất; có cơ chế, chính sách thông thoáng trao quyền chủ động hơn cho người dân được giao đất, thuê đất tạo điều kiện cho phát triển sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. - Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh: Đề nghị Trung ương Hội tiếp tục quan tâm bổ sung cho nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh để tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. - Tỉnh Quảng Trị: Đề nghị Trung ương Hội quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để Hội Nông dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là về trình tự, thủ tục, kinh phí xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp theo chính sách của Trung ương, của tỉnh và về xây dựng sản phẩm OCOP; liên kết nông dân sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, chuỗi giá trị gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất - Kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" với thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng nông thôn mới.