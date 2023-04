Chủ tịch huyện Hoài Đức yêu cầu làm rõ vụ người đàn ông bị chém lìa tay ở La Phù

Liên quan đến vụ ông N.H.M bị nhóm đối tượng chém lìa tay tại ngõ 97, đường Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội), sáng nay (7/4), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hoàng Trường – Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết đã nắm được thông tin vụ việc.



Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc ông M. bị nhóm đối tượng chém lìa tay. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Trường, ngay sau khi vụ việc diễn ra, Công an huyện đã có báo cáo và ông đã yêu cầu nhanh chóng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện Công an huyện đang tích cực điều tra.

Trong khi đó, theo thông tin PV Dân Việt nắm được, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường, yêu cầu Công an huyện Hoài Đức, công an các quận, huyện lân cận và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương, tích cực điều tra làm rõ.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 4/4, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh một nhóm người cầm hung khí truy sát một người đàn ông cầm xẻng. Hậu quả người đàn ông cầm xẻng bị chém đứt lìa cánh tay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/4, tại ngõ 97, đường Hoa Thám, thôn Độc Lập, xã La Phù, huyện Hoài Đức.

Theo clip, vào khoảng thời gian trên, một nhóm khoảng 4 người ăn mặc kín mít, cầm theo vật giống dao đến địa điểm trên và xô xát với một người đàn ông khác cầm xẻng.

Khi người đàn ông cầm xẻng lùi lại và bị ngã, 4 người trong nhóm còn lại xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay.

Sau đó, nhóm 4 người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được những người xung quanh đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Hữu Khoa – Chủ tịch UBND xã La Phù xác nhận sự việc trên và cho biết, người bị chém lìa tay là ông N.H.M, trú tại thôn Độc Lập, xã La Phù.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của các đối tượng chém lìa tay ông M. là cực kỳ mạnh động, côn đồ, liều lĩnh, cố ý thực hiện tội phạm tới cùng.

Hành vi này gây ảnh hướng xấu tới dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang và bức xúc, vì vậy cơ quan chức năng có thể sớm khởi tố vụ án để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường, giám định thương tích nạn nhân, lấy lời khai của những người làm chứng và người liên quan, trích xuất camera tại hiện trường, thu thập vật chứng… để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.

Theo luật sư Khuyên, pháp luật quy định hành vi đánh nhau nơi công cộng, cố ý xâm phạm sức khỏe và tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Người thực hiện hành vi này tùy tính chất, mức độ và hậu quả sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định. Với tính chất vụ việc trên các đối tượng chắc chắn khó thoát trách nhiệm hình sự và phải bồi thường dân sự cho nạn nhân.

"Theo diễn biến của camera an ninh quay lại và hậu quả thương tích của nạn nhân cho thấy rõ hành vi này là hành vi cố ý gây thương tích. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương thích quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nếu tỷ lệ thương tích của nạn nhân càng nặng, hình phạt đối với các đối tượng sẽ càng cao" – luật sư Khuyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo vị luật sư, trong vụ việc này, đối tượng cầm đầu sẽ chịu trách nhiệm chính và các đối tượng khác là đồng phạm giúp sức điều bị xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do đã xâm phạm sức khỏe của nạn nhân theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015.