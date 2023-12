Chủ tịch nước: Chúng ta quyết tâm chống tham nhũng nên khám phá ra những vụ lớn

Việt Nam là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế

Chiều 5/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn ĐBQH đơn vị TP.Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang báo cáo kết quả họp thứ 6, Quốc hội hóa XV.

Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, mặc dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp… đã tác động lớn đến tình hình của Việt Nam tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tự quan trọng.

Trong đó, về kinh tế, tuy không đạt được mục tiêu như kỳ vọng đặt ra nhưng Việt Nam tăng trưởng khoảng 5%. Đây là một chỉ tiêu tăng trưởng cao mà thế giới cho rằng Việt Nam là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế ở một bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: D.B

"Về an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo chúng ta đạt được kết quả đáng khích lệ. Về quốc phòng, an ninh, năm 2023, chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh ty có một vài việc nhưng chúng ta cơ bản giữ vững quốc phòng an ninh, giải quyết các vấn đề một cách kịp thời, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thông tin.

Chủ tịch nước nhận định, việc đáng ghi nhận trong năm 2023 đó là hoạt động đối ngoại rất sôi động, phong phú, thiết thực, hiện quả trên tất cả các kênh: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, trên tất cả các địa bàn, đối tác. Tính đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao với 193 nước, chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện trên 30 quốc gia. Chúng ta là thành viên của 70 diễn đàn và các cơ chế hợp tác quốc tế, chúng ta ký được 16 hiệp định thương mại tự do.

"Phải khẳng định rằng, năm 2023 là năm chúng ta đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động đối ngoại. Điều này làm cho vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế được tăng lên.

Tôi cũng tham gia một số hoạt động, song phương có, đa phương có và chủ yếu năm vừa qua tại một số nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh…thì thấy rằng ở đâu người ta cũng đánh giá sự nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục những khó khăn thách thức, để trở thành điểm sáng của kinh tế", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) báo cáo kết quả họp thứ 5, Quốc hội hóa XV. Ảnh: D.B

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả

Theo Chủ tịch nước, một điểm sáng lớn khác của năm 2023 là công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

"Với kết quả đó có thể khẳng định rằng chúng ta đã đi qua năm 2023 với nhiều khó khăn thử thách, nhưng đạt được những thành tựu rất quan trọng trong đó có những dấu ấn rất nổi bật", Chủ tịch nước nói thêm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tiếp tục ủng hộ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước. Nhưng cử tri cũng lo lắng hiện nay tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày một tinh vi hơn, vụ việc phát hiện sau thường có quy mô và tính chất lớn hơn rất nhiều vụ trước. Từ đó, các cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước cần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi…

Trước ý kiến này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: "Các cử tri băn khoăn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực càng ngày càng phát hiện nhiều, vụ sau to hơn vụ trước. Bây giờ chúng ta quyết tâm làm nên sẽ khám phá ra những vụ việc lớn. Chúng ta cũng mạnh dạn công khai tất cả cho nên thông tin cử tri và nhân dân đều biết".