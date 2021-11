Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Sáng 4/11, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 190 năm Ngày thành lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nêu rõ, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Gia Tưởng

Trong suốt chặng đường lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%. Tỉnh Lạng Sơn đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp tập trung; mật độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 63%.

Lạng Sơn hiện có 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 7,88%.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn vẫn chưa thực sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, môi trường kinh doanh còn khó khăn.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điểm lại 190 năm phát triển của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Đầu tiên, Lạng Sơn cần triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời phải đảm bảo quốc kế dân sinh, không đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, kinh doanh để có sức chống chịu lâu dài, thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Muốn vậy, lãnh đạo tỉnh cần chủ động đi trước một bước trong công tác chuẩn bị nguồn lực và tổ chức hệ thống điều trị, chăm sóc người bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiêm vaccine thông minh, hiệu quả.

Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là lợi thế vị trí địa lý thuận lợi trong việc hợp tác, giao thương kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế.

Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics, tận dụng lợi thế chống dịch tốt, không phải giãn cách xã hội để đẩy nhanh, khai thác tối đa gói kích thích trong chương trình phục hồi kinh tế, đặc biệt là chương trình đầu tư công để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, logistics. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian hàng đặc sản xứ Lạng. Ảnh: Gia Tưởng

Thứ ba, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tập trung giải quyết việc làm; triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và chính sách bình đẳng giới. Chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa, con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Duy trì và phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp, đề cao hợp tác thương mại xuyên biên giới với khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và các địa phương khác của Trung Quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố năng lực, uy tín cấp cơ sở.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, buôn lậu và gian lận sống.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới; củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Nhân lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng tỉnh Lạng Sơn phần thưởng cao quý: Huân chương Độc Lập hạng Nhất.