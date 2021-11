Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ tại Pháp, bắt đầu thăm chính thức Pháp

Chia sẻ lịch sử chung

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Orly ở ngoại ô phía Nam thủ đô Paris, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến thăm và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ, được đặt trong công viên Montreau. Tiếp đón Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Việt Nam có ông Patrice Bessac, Thị trưởng thành phố Montreuil cùng một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, Hội đồng vùng Seine-Saint-Denis, đại diện một số hội hữu nghị và một số học giả Pháp gắn bó với Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thị trưởng Patrice Bessac và các đại biểu tham dự đã cùng đặt vòng hoa trước tượng Bác Hồ, dành 1 phút tưởng niệm Bác.

Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam, Thị trưởng thành phố Montreuil, Patrice Bessac cho biết nhiều năm qua, thành phố Montreuil vinh dự và tự hào là nơi vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và nhà văn hóa lỗi lạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thị trưởng Patrice Bessac đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Điểm lại lịch sử đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Montreuil với nhân dân Việt Nam qua bao năm tháng, Thị trưởng Patrice Bessac khẳng định, thành phố Montrueil luôn là nhà của những người bạn Việt Nam. Thị trưởng nhắc đến một câu ngạn ngữ của Việt Nam, rằng “cây có gốc mới trở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể cạn sông sâu” và cho rằng đó cũng là cội nguồn cho tình bạn, tình đoàn kết giữa nhân dân Montreuil với nhân dân Việt Nam.

“Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta cùng có mặt tại đây, tại Montreuil, là vì chúng ta cùng chia sẻ một điều vô cùng lớn lao, đó là lịch sử chung. Montreuil là một thành phố có truyền thống đấu tranh vì sự đoàn kết, bình đẳng, chống bất công. Trong quá khứ, thành phố Montreuil đã luôn ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của nhân dân Việt Nam”, Thị trưởng nói.

Đáp từ sự chào mừng nồng nhiệt của Thị trưởng Patrice Bessac cùng những đồng chí Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà chính quyền thành phố Montreuil cùng những người bạn Pháp đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam suốt bao năm qua, khẳng định, thành phố Montreuil, nơi có tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn là một địa danh thân thương và gần gũi với nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ sự vui mừng rằng sau mỗi lần quay trở lại thăm tượng Bác và không gian Hồ Chí Minh tại công viên Montreau lại thấy địa danh này đẹp hơn, trang trọng hơn. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, có được điều này là do tình cảm đặc biệt, nhiều “duyên nợ” giữa Việt Nam và Pháp.

“Có được điều này là nhờ tình cảm đặc biệt mà các lãnh đạo qua các thời kỳ của thành phố Montreuil và đặc biệt là nhân dân thành phố Montreuil đã dành cho Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, cũng như đã dành tình cảm quý báu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp có nhiều duyên nợ, gắn kết đặc biệt về mọi mặt, từ lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa và nhất là con người”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đi thăm không gian Hồ Chí Minh đặt trong Bảo tàng Lịch sử sống của thành phố Montreuil, nơi lưu giữ những kỷ vật quan trọng về những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác tại Pháp đầu thế kỷ 20, nhất là căn phòng tái hiện lại căn phòng trọ của Bác tại ngôi nhà số 9 ngõ Compoint ở thủ đô Paris.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thị trưởng Patrice Bessac đã cùng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đặt tượng đài Bác Hồ.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp phát triển tích cực

Chiều 3/11 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp đã diễn ra tại Điện Invalides ở Thủ đô Paris do bà Amelie de Montchallin, Bộ trưởng Chuyển đổi và Hành chính Công Pháp chủ trì.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp đang trên đà phát triển tích cực. Hai nước có mối quan hệ hợp tác, gắn bó truyền thống qua các thăng trầm của lịch sử. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Pháp thời gian qua đã gia tăng quan tâm, nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quan hệ. Hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.



Hiện, Pháp là bạn hàng lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 và nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam trong EU. Nhiều tập đoàn lớn của Pháp mong muốn đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, cơ sở hạ tầng và đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ cao.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Nngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng được gặp gỡ và trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Pháp, gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Thượng viện và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam thời gian qua. Về phần mình, Chủ tịch Gérard Larcher cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp vào thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát nghiêm trọng năm 2020.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Pháp, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher bày tỏ ngưỡng mộ về việc Việt Nam đã rất thành công trong việc cải cách kinh tế, duy trì được tốc độ phát triển nhanh, nhưng đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình.

Chủ tịch Thượng viện Pháp cho rằng vẫn còn “món nợ” với Việt Nam vì chưa có dịp thăm đất nước này kể từ khi nhậm chức và mong muốn sẽ sớm có dịp đến Việt Nam khi điều kiện y tế cho phép. Chủ tịch Gérard Larcher khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục. Chủ tịch Gérard Larcher chúc mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV của Việt Nam và khẳng định Thượng viện Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của cơ quan nghị viện hai nước vào việc củng cố mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Pháp, trong đó có quá trình thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là vai trò cá nhân Ngài Chủ tịch Thượng viện cùng các cộng sự tại Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt.

Thủ tướng mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương lần thứ XII tại thành phố Hà Nội vào năm 2022 với sự tham gia đông đảo của các địa phương Việt Nam và Pháp cũng như sự có mặt của Lãnh đạo cấp cao Pháp.

Thủ tướng đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ cho việc phát triển năng lực y tế cho Việt Nam, hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý văn hóa, đề nghị Pháp xem xét tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong việc trùng tu các di sản văn hóa Pháp – Việt như cầu Long Biên hay các kiến trúc mang dấu ấn Pháp tại Việt Nam.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và nhấn mạnh các quốc gia cần đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, và giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU, đồng thời bày tỏ sẵn sàng xem xét thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ và Thượng viện Pháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp, và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này từ Chính phủ, Thượng viện và các cơ quan chức năng của Pháp. Chủ tịch Gérard Larcher cũng đánh giá cao khả năng hòa nhập sâu rộng và thành công của đồng người Việt Nam tại Pháp, tạo cầu nối quan trọng, góp phần giúp cho quan hệ giữa Việt Nam và Pháp ngày càng gắn kết chặt chẽ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Gérard Larcher sang thăm Việt Nam.