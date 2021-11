Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GHPGVN trong Đại lễ kỷ niệm 40 năm

Sáng 7/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội. Đại lễ được diễn ra bằng hình thức trực tuyến do bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19. Từ điểm cầu Hà Nội diễn ra tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết nối với các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân phúc cùng các đại biểu tại Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Trong ảnh là nghi thức cung nghinh tại buổi lễ. Ảnh: Viết Niệm

"Đại lễ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nhất trên chặng đường lịch sử phát triển của GHPGVN. Đây cũng là thể hiện tinh thần nhập thế theo phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, luôn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường 40 năm qua", Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN chia sẻ.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trong suốt 40 năm đồng hành Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GHPGVN. Ảnh: Viết Niệm

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho hay, GHPGVN là tổ chức đại diện cho Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài với gần 55 nghìn Tăng Ni, 18 nghìn ngôi chùa và tự viện cơ sở Phật giáo, hàng chục triệu tín đồ Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài.

Hội đồng Chứng minh là biểu tượng tinh thần Đạo pháp, Hội đồng Trị sự điều hành 13 Ban, Viện và 63 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xiển dương đạo pháp, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại lễ. Ảnh: Viết Niệm

Trong ngày trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập, toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử đã thành kính tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ vừa viên tịch.

"Đây là tổn thất to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng, Tăng Ni, Phật tử sẽ biến mất mát này thành sức mạnh đoàn kết của toàn Giáo hội để xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh… Nguyện cầu Chư tôn thiền đức nơi miền Phật quốc tiếp tục gia hộ cho GHPGVN mãi mãi trường tồn trong lòng dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Ảnh: Viết Niệm

Đồng thời, hồi hướng công đức này đến ngôi Tam Bảo, đến hết thảy chúng sinh, đến đất nước và nhân dân Việt Nam chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Xin cầu nguyện hương linh các nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19 vừa qua được tái sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh và tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc", Hoà thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ.

Tại điểm cầu TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ, suốt chặng đường trưởng thành và phát triển, GHPGVN đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc.

Những năm qua, Giáo hội luôn chú trọng đào tạo tăng tài, phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo tạo nguồn lực Tăng Ni hùng hậu có đầy đủ đạo hạnh và trí tuệ để đẩy mạnh sự nghiệp lợi sinh, hướng dẫn đồng bào Phật tử phát huy bản sắc Phật giáo góp phần gìn giữ các di sản văn hoá truyền thống dân tộc. GHPGVN vững vàng bước những bước đi vững chắc hội nhập và phát triển cùng đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đỡ Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN về vị trí an toạ. Ảnh: Viết Niệm

"GHPGVN đã tích cực, chủ động trong hội nhập và quan hệ quốc tế góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hoá của đất nước. Giáo hội đã 3 lần tổ chức thành công các kỳ đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vào các năm 2008, 2014, 2019, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong gần hai năm qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiếp nối truyền thống của Thầy tổ năm xưa, Tăng Ni đã thể hiện tinh thần bi, trí, dũng sẵn sàng "Gấp áo cà sa, khoác áo bờ lu" tham gia vào tuyến đầu chống dịch.

GHPGVN đã ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 1 tỉ đồng. Ảnh: Viết Niệm

Phật tử cùng các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến thu dung cũng như Tăng Ni, Phật tử các chùa nấu những bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch, túi an sinh, túi thuốc F0, trang thiết bị y tế… để chăm lo cho nhân dân với tinh thần đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người dân là trên hết, trước hết", Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ trong đại lễ.

Tại Đại lễ kỷ niệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa và quà chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trong suốt 40 năm công tác phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GHPGVN. Nhân sự kiện trọng đại này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 10 cá nhân, tập thể của GHPGVN có nhiều đóng góp to lớn trong hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước đã trao tăng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính Phủ đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân thuộc GHPGVN. Để chung tay công tác phòng chống dịch, GHPGVN đã ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 1 tỉ đồng…