Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi cây rừng trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai

Ngày 15/2, Bộ NNPTNT và tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024" tại xã Kim Phú (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Tuyên Quang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng dự, tham gia trồng cây.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, từ mùa xuân năm 1960 đến nay, mỗi khi tết đến, xuân về nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây. Trong hơn 6 thập niên trôi qua, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành truyền thống, một tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.



Trồng cây gây rừng đã góp phần bảo vệ và cải tạo môi sinh, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn. Ảnh: P.H

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng gay gắt, đa dạng sinh học ngày càng suy giảm, chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam là hướng đến phát triển bền vững, quyết tâm ứng phó với biển đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Việt Nam đang từng bước thực hiện mạnh mẽ các cam kết cùng với sự hỗ trợ từ các nước phát triển về công nghệ và tài chính để giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái, trồng cây, bảo vệ rừng ngày càng trở nên quan trọng.

Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các ngành, các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ phát triển rừng; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, việc tổ chức Tết trồng cây phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện để huy động được sự vào cuộc của đông đảo tổ chức, quần chúng; chú trọng chọn lựa cây trồng bản địa, cây rừng đa tác dụng phù hợp với điều kiện, thời tiết, thổ nhưỡng, mùa vụ trên từng địa bàn để bảo đảm cây sau khi trồng sẽ đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại hiệu quả lớn cho người dân.

"Mùa xuân là mùa của chồi non, lộc biếc, mùa của gieo niềm hy vọng; trồng cây là hành động đẹp và ý nghĩa, mỗi cây rừng trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau. Cây cối giúp cho sự sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ và trồng nhiều cây hơn nữa bằng tình yêu, lòng biết ơn và sự khiêm nhường đối với thiên nhiên tươi đẹp.

Đó cũng là hành động góp phần xây dựng đất nước ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững, khẳng định một Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu, vì một trái đất xanh", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng dự, tham gia trồng cây.

Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Quốc Trị cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; các cấp, các ngành và nhân dân cả nước ta đã hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Đặc biệt, ngày 01/4/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được 770 triệu cây, đạt 121,4% so với kế hoạch 3 năm, gồm: 335 triệu cây xanh phân tán và trồng mới 435 triệu cây xanh tập trung (tương đương với 212.370 ha).

Trong quá trình thực hiện Đề án, đã có nhiều địa phương trồng cây xanh đạt kết quả cao (trên 30 triệu cây), như các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Long An, Gia Lai, Nghệ An; trồng được trên 20 triệu cây như: Lai Châu, Lâm Đồng, Kom Tum, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Yên Bái, Sơn La và Cà Mau. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương như: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt và trồng được 49,2 triệu cây xanh; Bộ Quốc phòng tổ chức trồng được trên 9,58 triệu cây phân tán và hơn 4.800 ha rừng trồng; Bộ Tài Nguyên Môi trường trồng được 605 ha rừng trồng tập trung; Bộ Công an trồng được gần 328 ngàn cây,....

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia tích cực thực hiện Đề án điển hình như: Công ty TNHH Xã hội Trồng và Phục hồi rừng Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên GAIA, Ngân hàng Agribank, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, Công ty Toyota Việt Nam và rất nhiều tổ chức, cá nhân khác trên khắp mọi miền của tổ quốc. Nguồn lực thực hiện, đã thu hút được gần 9.450 tỷ đồng, từ nhiều nguồn vốn nhất là từ vốn xã hội hóa 4.110 tỷ đồng (chiếm 43,5%); vốn ODA và nguồn vốn khác: 3.090 tỷ đồng chiếm 32,7%; vốn ngân sách nhà nước 2.250 tỷ đồng (chiếm 23,8%).

Năm 2023, với sự cố gắng của các địa phương, năm qua cả nước đã trồng được 260.000 ha rừng trồng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 14,4 tỷ USD, trong đó xuất siêu là 12,2 tỷ USD; sản lượng khai thác đạt trên 22 triệu mét khối gỗ; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì 42,02%; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 4.130 tỷ đồng, trong đó lần đầu tiên nước ta thu được từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, mỗi cây rừng trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau. Ảnh: P.H

Để chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế và phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, thiết thực và hiệu quả, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.

Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái nâng cao giá trị đa dụng của rừng.

Việc tổ chức phát động"Tết trồng cây" phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; chú trọng lựa chọn cây trồng bản địa, cây rừng đa tác dụng. Ngoài trồng rừng tập trung, tăng cường trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn hóa-lịch sử, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp.

Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom, cây rừng đa tác dụng, cây lâm sản ngoài gỗ, thực hiện chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

Tăng cường công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn để đảm bảo chủ động cung cấp nguyên liệu bền vững và hợp pháp cho ngành chế biến gỗ; góp phần nâng cao năng suất, giá trị của rừng trồng và giá trị gia tăng của ngành chế biến gỗ.

Phát triển dịch vụ môi trường rừng đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khai thác lợi thế, giá trị về tài nguyên thiên nhiên, gắn với văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương nhằm phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng; phát triển nguồn thu từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon, thực hiện chi trả theo đúng quy định của pháp luật, nhằm đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính do quốc gia tự quyết định.