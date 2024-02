Trồng nậu nành trái còn xanh lét, cắt làm rau ngon, nông dân An Giang bán nhanh như tôm tươi Trồng cây ra trái còn xanh lét cắt làm rau ngon, nông dân An Giang chất đống to vẫn bán hết, đó là cây gì?

Đợt thu hoạch đậu nành rau vụ đông xuân diễn ra vào những ngày giáp Tết. Tin vui cây đậu trúng mùa, được giá càng nhân lên niềm phấn khởi cho bà con nông dân xã Phú Xuân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Vậy là Tết năm nay, nhiều gia đình được vụ mùa ấm no.