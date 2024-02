Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM

Cùng đi có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Tham gia đoàn có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các cơ quan chức năng TP.HCM.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM

Tại buổi thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thắp hương Nhà tưởng niệm liệt sĩ Cảnh sát PCCC – Công an TP.HCM, tri ân những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giành lại tính mạng, tài sản cho người dân.

Sau đó, Chủ tịch nước đã tới thăm quan Trung tâm thông tin Chỉ huy 114 của đơn vị. Tại hội trường đơn vị, trong không khí ấm cúng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng quà chúc Tết đơn vị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM. Ảnh: PC07

Báo cáo với Chủ tịch nước một số mặt công tác nổi bật của đơn vị, Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM rất vinh dự được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM đến thăm và chúc Tết đơn vị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM. Ảnh: PC07

Trong năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu CATP tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM ban hành, triển khai nhiều văn bản, chỉ đạo về PCCC và CNCH; triển khai đồng bộ và quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố, trong đó đã tập trung nâng cao chất lượng công tác PCCC và CNCH của Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức và UBND cấp xã.

Kết quả là tình hình cháy nổ trên địa bàn Thành phố năm qua đã được kiềm chế và kéo giảm, không để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng về người. Lực lượng đã trực tiếp cứu sống được 159 người, hướng dẫn cho khoảng 2.300 người tự thoát nạn an toàn.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM còn tham gia chi viện, hỗ trợ chữa cháy các vụ cháy lớn trên địa bàn các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Cần Thơ và 2 vụ CNCH dưới hang sâu từ 200m đến -300m tại 2 tỉnh miền núi phía bắc là Cao Bằng và Hà Giang…

Ghi nhận thành tích của đơn vị, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận đầy đủ những hành động dũng cảm, những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.

Vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Khi có sự cố xảy ra, lực lượng đã tích cực cứu được rất nhiều người, bảo vệ được tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp Help 114 của đơn vị. Đây là bản đồ số hóa tự động, nhận tin báo cháy, chỉ huy chữa cháy trong các sự cố cháy, nổ. Phần mềm này có hiệu quả cao, nhanh chóng, kịp thời trong công tác tiếp nhận, giải quyết các sự cố cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ, tai nạn của người dân. Năm 2023, chúng ta vinh dự được đón tiếp danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật, chúc các đồng chí năm mới sức khỏe và thành công hơn nữa", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trong năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị đơn vị tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của đơn vị; đảm bảo tinh thần thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống, đảm bảo thời gian vàng 5 phút vàng ban đầu trong cứu chữa vụ cháy để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Nhà nước; làm tốt công tác vận động xây dựng phong trào toàn dân PCCC, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập PCCC đa dạng nhiều hình thức phong phú; đầu tư nguồn lực từ Trung ương, TP.HCM để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM phát triển mạnh hơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Chúng ta là lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, CBCS phải trực chiến thường xuyên, không có nhiều thời gian dành cho gia đình, người thân, đây là thiệt thòi nhưng cũng là sự hy sinh cao cả, nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình bình an!", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.