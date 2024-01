Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về xã biên giới Thanh Thuỷ trao quà cho người dân nghèo

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, dự chương trình "Tết nhân ái" Xuân giáp Thìn 2024 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An).



Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức tại xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: T.D

Thanh Chương là một huyện miền núi, diện tích tự nhiên hơn 1.127 km2, dân số gần 258.000 người. Toàn huyện có 38 xã, thị trấn với 234 thôn, xóm, khối, bản; Có 5 xã với gần 60 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Bolykhamxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đảng bộ huyện Thanh Chương có 70 tổ chức cơ sở Đảng với 13.400 đảng viên.

Năm 2023, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,22%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, toàn huyện có 30/37 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Ảnh: T.D

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh Chương vẫn là huyện khó khăn, sản xuất nông nghiệp thuần túy. Đối tượng chính sách lớn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 3,4% và hộ cận nghèo 5,67%.

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ "Tết vì người nghèo", huyện Thanh Chương đã phát động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và đăng ký ủng hộ tại Chương trình "Tết vì người nghèo – Giáp Thìn 2024" với số tiền 3,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất vui mừng khi thấy rằng huyện biên giới, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và sự nỗ lực của huyện, đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi, tặng quà đến các gia đình chính sách tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.D

Đặc biệt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất ấn tượng trước thành tích vận động bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Chương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trong nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nhiều tổ chức đoàn thể khác, với sự sáng tạo, gắn bó, thấu hiểu, chia sẻ với hoàn cảnh của nhân dân đã có nhiều sáng kiến rất hay trong tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân nhân dịp Tết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các thành viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này ngày một tốt hơn để chăm lo tốt hơn, cụ thể hơn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.D

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nói: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An rất vui mừng, phấn khởi được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng với các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Trung ương về thăm, chúc Tết nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; và rất xúc động khi Chủ tịch nước và đoàn công tác về tận xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương thăm, tặng những phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh bán trú của huyện Thanh Chương và tỉnh Nghệ An.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm chăm lo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ yếu thế.

Nhiều hoạt động, chương trình hết sức có ý nghĩa đã được tỉnh Nghệ An triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, liên tục 10 năm qua, Nghệ An đã tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo", kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay cùng tỉnh chăm lo cho người nghèo; qua đó đã huy động được tổng kinh phí trên 720 tỷ đồng, đảm bảo mỗi hộ nghèo được tặng 1 suất quà tối thiểu 500 ngàn đồng vào dịp Tết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm các gian hàng tại phiên chợ Tết Nhân ái được tổ chức ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.D

Đặc biệt, đầu năm 2023, Nghệ An đã phát động triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hơn 15.800 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 đến 2025. Đến nay, sau 1 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng, bàn giao được 7.517 nhà (đạt 48%), với tổng số tiền là trên 350 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện tốt chính sách, quan tâm, chăm lo đối với người có công với cách mạng; chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.