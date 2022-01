Chủ tịch nước yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên đúng tiến độ

Dự lễ khởi công có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Đồng Tháp và TP.Cần Thơ.

Ông Nguyễn Duy Lâm -Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Lâm - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - cho biết: Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên (gọi tắt là dự án) nằm trong tổng thể quy mô chung của dự án kết nối đồng bằng Mêkông. Hiện nay, các dự án thành phần 1 (cầu Cao Lãnh), thành phần 2 (tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống) và thành phần 3 là Cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2018.

Đoạn Quốc lộ 91 đi qua trung tâm TP.Long Xuyên theo đánh giá hiện nay đã quá tải do có lưu lượng xe tải lớn lưu thông hàng ngày, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và không còn đủ năng lực đáp ứng lưu lượng xe qua lại. Việc xây dựng tuyến tránh là cấp bách, cần thiết, đảm bảo tính liên tục của Quốc lộ 91 hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng nhà tài trợ thực hiện nghi thức lễ khởi công dự án. Ảnh: Hồng Cẩm

Dự án đi qua địa phận huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) và TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang), bao gồm việc xây dựng mới 15,3km chính tuyến và nâng cấp cải tạo khoảng 2km Quốc lộ 80. Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 2.100 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2022 và dự kiến hoàn thành thi công dự án trước ngày 31/12/2023.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng toàn thể người dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - vui mừng chia sẻ: "Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên Quốc lộ 91 đoạn qua TP.Long Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: Hồng Cẩm

Đồng thời, dự án từng bước kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho tỉnh An Giang và khu vực trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung".

Được biết, khi hoàn thành dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.Châu Đốc (An Giang) về cầu Vàm Cống chỉ còn 1 giờ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khởi công dự án. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố khởi công dự án và yêu cầu Chính phủ, cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành dự án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo dự án an toàn, chất lượng, mỹ quan, môi trường và đúng tiến độ.