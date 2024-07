Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Dự khai mạc Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.



Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) dự khai mạc Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Cùng dự về phía tỉnh Thanh Hóa có: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Xem xét và quyết nghị nhiều nội dung

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII sẽ thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII...

Báo cáo của HĐND tỉnh Thanh Hóa về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023…

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét quyết nghị 16 tờ trình của UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh này trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, phấn khởi được đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về dự và trực tiếp chỉ đạo. Đây là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thanh Hóa bước vào năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn và lớn hơn.

Nhiều điểm sáng trong các lĩnh vực

Báo cáo tại kỳ họp, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa có nhiều điểm sáng và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa vụ Đông Xuân cao nhất từ trước đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,8%, đa số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu tăng 21,9%, tổng thu du lịch tăng 30,2%.



Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại kỳ họp.

Thu ngân sách Nhà nước bằng 76,9% dự toán cả năm và tăng 29,6%; thu hút đầu tư tăng 78,8% về số dự án và 25,3% về số vốn đăng ký; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,2%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực; tổng sản lượng lương thực ước đạt 893 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ; năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi tiếp tục phát triển; sản lượng các sản phẩm chăn nuôi chính đều tăng so với cùng kỳ; không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Toàn tỉnh trồng được 6.100ha rừng tập trung, bằng 61% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản bằng 50,2% kế hoạch, tăng 2,4%. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 4 xã nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 34 sản phẩm OCOP.

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm (tính đến hết ngày 30/6/2024) đạt 29.670 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, tăng 40,6% so với cùng kỳ.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 10/7.