Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hàn Quốc: Việt - Hàn trao đổi 27 chứng nhận đầu tư và thoả thuận hợp tác

Đối tác trọng tâm

Chiều nay (13/12), tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc, Thủ đô Seoul, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug khẳng định, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và giao lưu nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách hướng Nam mới và mong muốn thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong đó có phát triển xanh, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác phát triển, xem xét nới lỏng hơn nữa các điều kiện ràng buộc về sử dụng hàng hóa, dịch vụ Hàn Quốc trong các dự án sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội hai nước đánh giá cao việc duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; cùng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng chống tội phạm, khủng bố, tội phạm công nghệ cao; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án "Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam".

Trong lĩnh vực hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí tiếp tục mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động có trình độ, chuyên môn và các ngành nghề mới mà Hàn Quốc có nhu cầu tiếp nhận; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực việc làm, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực lao động thời vụ, lao động kỳ nghỉ…; tiếp nhận số lao động Việt Nam đã được chọn từ năm 2020 theo Chương trình EPS (Chương trình hệ thống làm việc).

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và tăng cường hợp tác y tế.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và nhất trí hỗ trợ Việt Nam thực hiện "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030" với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm; tiếp tục phối hơp chặt chẽ trong công tác phối hợp vận chuyển hành khách, từng bước khôi phục khai thác đường bay thẳng giữa hai nước.

Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí tạo điều kiện để giới thiệu nhiều hơn về văn hóa, đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc; hợp tác xúc tiến các hoạt động phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, quảng bá về du lịch an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho khách du lịch hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương; ủng hộ Việt Nam làm tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024; tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Hàn Quốc ủng hộ tầm nhìn và tiềm năng phát triển của Việt Nam

Chiều 13/12, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug đã cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) phối hợp tổ chức.

Lãnh đạo Việt - Hàn dự Diễn đàn Doanh nghiệp song phương. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch FKI Huh Chang Soo trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tham dự Diễn đàn nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Việt Nam thời gian qua.

Chủ tịch FKI nêu rõ, là đối tác chiến lược của Việt Nam, Hàn Quốc ủng hộ tầm nhìn và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc. Với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba, đầu tư nước ngoài lớn nhất với khoảng 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, các doanh nghiệp này tuyển dụng khoảng 1 triệu người lao động Việt Nam. Trong 2-3 năm tới, khi tình hình Covid-19 được khống chế, ước mức quy mô giao dịch thương mại giữa hai nước sẽ đạt trên 100 tỷ USD.

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid–19 trong thời gian gần đây trên phạm vi toàn cầu khiến kinh tế Việt Nam, Hàn Quốc và doanh nghiệp hai nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, như câu tục ngữ về tình bạn của người Việt Nam “Suốt đời gắn bó keo sơn/ Cùng chung chí hướng, cùng nhau kết tình”, Chủ tịch FKI tin rằng, khi Việt Nam và Hàn Quốc gắn kết với nhau, hai nước có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.

“Với sự hiện diện của Ngài Chủ tịch Quốc hội, Diễn đàn hôm nay sẽ trở thành đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước và là bước đệm cho kỳ tích sông Hồng trong thế kỷ thứ XXI”, Chủ tịch FKI nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức mãn nguyện, giao lưu về kinh tế, thương mại, con người, văn hoá… đều phát triển ở mức độ hiếm có thể tìm thấy trong các mối quan hệ quốc tế.

“Trong chuỗi kinh tế toàn cầu và chuỗi giao lưu hàng hoá toàn cầu thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc vô cùng quan trọng. Nhân dịp chuyến thăm, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ phát triển sâu hơn, bền vững hơn. Tôi tin tưởng như vậy”, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch là một trong những trụ cột của quan hệ song phương.

Đại dịch Covid–19 trong hai năm vừa qua đã tác động tới cả hai nước nhưng với những Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp định RCEP đã được ký kết, Hiệp định về Bảo hiểm xã hội sẽ được ký nhân chuyến thăm chính thức lần này và với rất nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký với các nước như CPTPP, EVFTA…, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, không gian và dư địa để phát huy mạnh mẽ các kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều.

Hợp tác mạnh mẽ giữa dịch Covid-19

Vừa qua đã có rất nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc chọn Việt Nam như một điểm đến, một quê hương thứ hai vì hai đất nước, hai dân tộc vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, lịch sử, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong hợp tác song phương cũng như hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Các địa phương trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam khẳng định ủng hộ nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phấn đấu đến năm 2023 riêng về thương mại sẽ đạt mốc 100 tỷ USD theo hướng ngày càng cân bằng và đến năm 2030 phấn đấu đạt mục tiêu 150 tỷ USD.



“Tuy dịch bệnh hiện nay rất khó khăn nhưng Việt Nam có câu “sau cơn mưa trời lại sáng”. Còn Hàn Quốc có câu “sau cơn mưa đất sẽ rắn chắc hơn”. Chúng tôi tin rằng trong lúc khó khăn đã là anh em bạn bè, càng khó khăn càng đến với nhau hơn. Trong điều kiện thế giới đang biến động nhanh chóng, nhiều yếu tố khó lường, bất định thì quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc luôn luôn không thay đổi... Chúng ta đã có 30 năm rất tốt đẹp và ngày càng tốt đẹp, phấn đấu trước mắt 30 năm tới sẽ gặp hái được nhiều kết quả cao hơn nữa, nhiều hơn nữa vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, vì mục tiêu cao cả nhất là mang lại sự ấm no, thịnh vượng cho nhân dân mỗi nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã chứng kiến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương trao 15 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Cùng với đó, 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác khác đã được ký và trao online.

Kết thúc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn quốc, lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã trả lời và giải đáp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến những câu hỏi của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm, năng lượng sạch, ô tô điện. Đây đều là những lĩnh vực Việt Nam khuyến khích đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn đến từ Hàn Quốc.

Lãnh đạo các bộ gợi ý các doanh nghiệp Hàn quốc nên đầu tư trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trở thành các cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp Nhà nước của Việt Nam trong tiến trình cổ phần hóa mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai. Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc nên tận dụng Hiệp định thương mại tự do RCEP giữa 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Trong các dự án được trao lần này có những dự án rất lớn như Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án nhà máy lắp ráp và thử nghiệm vật liệu thiết bị bán dẫn của Tập đoàn Amkor trị giá 1,6 tỷ USD hay Thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ và xúc tiến đầu tư các dự án mới của Tập đoàn Deawoo tại Việt Nam trị giá lên tới 2 tỷ USD.