Mưa lũ tại xã Liên Minh khiến nhiều người và tài sản bị cuốn trôi

Từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Mưa lớn đã khiến các con suối xuất hiện lũ lớn. Tại các thôn Nậm Than, Nậm Cang (xã Liên Minh, thị xã Sa Pa) xuất hiện lũ ống bất ngờ.

Trân mưa lũ xảy ra tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) đã khiến nhiều người và tài sản bị cuốn trôi. (Ảnh: Mùa Xuân)

Lũ lớn bất ngờ đã khiến nhiều người, tài sản bị cuốn trôi. Tính đến 7 giờ sáng 13/9 đã tìm kiếm được thi thể của 2 nạn nhân bị lũ cuốn; còn 4 người hiện đang mất tích. Ngoài ra, lũ ống cũng cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ các trại nuôi cá hồi, cá tầm dọc 3 tuyến suối chính: Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang. Nhiều nhà cửa, tài sản khác cũng bị thiệt hại nặng nề.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường (người đứng thứ 2 từ phải sang) đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa)

Kiểm tra tại vùng lũ Nậm Cang, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. "Công tác tìm kiếm cần tuân thủ nguyên tắc bình tĩnh, khoa học, đảm bảo an toàn. Thị xã Sa Pa cần phân công lãnh đạo trực chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân" – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.