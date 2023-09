Mưa lũ tại Lào Cai khiến 7 người tử vong và mất tích

Thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa tan hoang sau cơn lũ. Ảnh: A Xay.

Theo đó, vào tối ngày hôm qua (12/9), trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 19 giờ đến hơn 21 giờ đã khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, xảy ra lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Theo lãnh đạo xã Liên Minh, tính đến thời điểm này đã có 2 người tử vong được tìm thấy do bị lũ cuốn trôi tại thôn Nậm Than và 4 người mất tích tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Cang.

Hiện đang xác minh danh tính các nạn nhân tử vong và mất tích.

Khu vực nuôi cá hồi của người dân thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa trước khi xảy ra lũ quét. Ảnh: Mùa Xuân.



Anh Vàng A Xay, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Than, xã Liên Minh cho biết: Trận mưa lớn tối qua đã khiến lũ lớn đầu nguồn đổ về làm toàn bộ trại cá hồi của thôn bị cuốn trôi. Đau buồn hơn khi có 4 người dân của thôn đang trông cá ở trại cũng bị lũ cuốn, trong đó, có 2 người đã được tìm thấy, 2 người đang mất tích.

Còn tại huyện Bát Xát (Lào Cai) trận mưa lớn tối qua cũng khiến 1 người dân tại thôn Suối Chảy, xã Phìn Ngan bị mất tích, hiện các lượng lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là Lý.Ph.Nh. (60 tuổi).

Dưới đây là một số hình ảnh trận mưa lũ kinh hoàng tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh (Sa Pa, Lào Cai).

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.