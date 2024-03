Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu chỉ rõ nhà thầu chây ỳ, yếu kém để xử lý ngay

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại phiên họp. Ảnh: HMC

Nóng tiến độ giải ngân đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, bận tâm lớn của thành phố là tập trung vào tiến độ đầu tư công khi nguồn vốn này được xem là vốn mồi cho nền kinh tế.



Hai tháng đầu năm, TP.HCM giải ngân được 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2023, nhưng chỉ mới đạt khoảng 2% kế hoạch năm.

"Trong quý 1/2024, những vướng mắc, tồn đọng của các dự án phải được xử lý dứt điểm để bước sang khâu triển khai...", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi quán triệt.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư cần tập trung giải quyết các vấn đề về thủ tục dự án, điều chỉnh vốn. Đồng thời, bám sát các chương trình hành động, kết luận và kiên trì với mục tiêu giải ngân ít nhất 10% tổng vốn trong quý 1/2024, tương đương 8.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tập trung giải quyết vấn đề về thiếu vật liệu xây dựng, trong đó các nhà thầu có nhiệm vụ phải đảm bảo vật liệu xây dựng cho dự án.

"Bây giờ thiếu vật liệu, nhà thầu không thể nói thành phố phải lo, trách nhiệm này trước hết là của nhà thầu. Tôi đề nghị các chủ đầu tư xem lại, xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, không nghiêm túc", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Từ đó, ông Mãi yêu cầu ngay trong tháng 3, các ban quản lý, chủ đầu tư dự án; các quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ ra nhà thầu chây ỳ, yếu kém, không nghiêm túc để xử lý ngay. Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án phải hoàn tất hạn chót đến 30/6.

Các quận, huyện, TP.Thủ Đức khẩn trương rà soát nhiệm vụ, huy động cả hệ thống chính trị tham gia ngay từ đầu để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ đầu tư rà soát kế hoạch từng dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ, mục tiêu cho từng quý. Nếu có vướng mắc cần nhanh chóng kiến nghị cơ quan chức năng và UBND TP.

Với các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các nhà thầu thực hiện 3 ca 4 kíp (3 ca làm việc mỗi ngày, luân phiên giữa 4 nhóm nhân viên). Vướng mắc tại các dự án nếu có phải báo cáo kịp thời, không để đến cuối năm bị chậm tiến độ thì nêu vướng mắc.

Cùng với đầu tư công, đầu tư tư nhân tại TP.HCM cũng chưa phục hồi. Hai tháng qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng về số lượng nhưng giá trị chỉ đạt 195,45 triệu USD, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp cũng chưa mạnh dạn đầu tư, phản ánh qua tín dụng còn thấp. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 2 tăng 9,52% so với cùng kỳ 2023, nhưng chỉ tăng 0,6% so với cuối tháng 1 và giảm 0,34% so với cuối năm ngoái.

Để thúc đẩy đầu tư tư nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, sẽ tiếp tục phát huy các tổ công tác phụ trách về thu hút FDI, gỡ khó bất động sản, doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy dự án theo mô hình hợp tác công tư (PPP) theo Nghị quyết 98 trên các lĩnh lực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông.