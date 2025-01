Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá năm 2025

Chiều 6/1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục chương trình làm việc, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động thi đua năm 2025 với chủ đề: "Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh".

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI, đất nước bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, là năm then chốt, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động thi đua năm 2025 với chủ đề: "Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh". Ảnh: Tuyết Minh

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đã đề ra. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã phát động thi đua năm 2025, trong đó, tập trung triển khai thực hiện 6 nội dung quan trọng.

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (1930 2025); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

2. Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 69 của Chính phủ và Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

3. Thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; phát triển mạnh mẽ và nâng cao chất lượng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trên cơ sở đó phát triển thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, “Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông", “Câu lạc bộ nông dân với môi trường” gắn với xây dựng Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết thu hút nông dân, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hội viên; quan tâm kết nạp hội viên danh dự là trí thức trẻ, nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, doanh nhân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Thi đua thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá: (1) Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; (2) Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; (3) Nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ Hội các cấp. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và Phong trào: “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể”. Thi đua đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... với những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025.

5. Tiếp tục thi đua tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.Thi đua thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo, trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

6. Tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; dảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, dúng người, dúng việc, gắn với kết quả các phong trào thi đua. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị diển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi dua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và Đại hội thi dua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bảo đảm mục đích, yêu cầu, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ để cỗ vũ, nêu gương, nhân rộng.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao tặng Cờ thi đua của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Dương, Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 của Hội NDVN. Ảnh: Thu Hà

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Kiên Giang, Hậu Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 - 2024. Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Phước, Bến Tre đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng, triển khai, phát triển Nền tảng số nông dân Việt Nam năm 2024.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh: Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận, Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Long An đã có thành tích xuất sắc trong vận động, thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp năm 2024. Ảnh: Thu Hà

Tại Hội nghị, Trung ương Hội NDVN cũng công bố và trao tặng Cờ, Bằng khen, danh hiệu thi đua năm 2024 cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Cụ thể: - Công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho Hội Nông dân 48 tỉnh, thành phố và danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho Hội Nông dân 14 tỉnh, thành phố. - Tặng Cờ thi đua của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Dương, Hậu Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 của Hội NDVN. - Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Kiên Giang, Hậu Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023 - 2024. - Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh: Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, Bình Thuận, Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024. - Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Phước, Bến Tre đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong xây dựng, triển khai, phát triển Nền tảng số nông dân Việt Nam năm 2024. - Tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội NDVN cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Hà Nội, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Long An đã có thành tích xuất sắc trong vận động, thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp năm 2024.