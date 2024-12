Hội Nông dân Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện Quyết định số 182

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa có báo cáo số 131-BC/HNDTW kính gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả 1 năm thực hiện Quyết định số 182/2024/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030".

Báo cáo nêu rõ: Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" (sau đây gọi tắt là Quyết định 182/QĐ-TTg). Sau 01 năm triển khai thực hiện, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả như sau:

Đồng chí Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận cho các Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Ảnh: Phạm Hưng

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HNDTW ngày 08 tháng 3 năm 2024, trong đó xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân công các đồng chí Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện; ký chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để phối hợp tổ chức thực hiện.

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội Nghị quán triệt Quyết định 182/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ Trung ương Hội và các cấp Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố theo hình thực trực tiếp kết hợp với trực tuyến; đồng thời tổ chức phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" trong toàn thể hệ thống Hội; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào.

Nhằm tạo sự thống nhất và thuận lợi cho các cấp Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 98-HD/HNDTW ngày 23 tháng 7 năm 2024 về thành lập hợp tác xã nông nghiệp để tổ chức thực hiện trong hệ thống Hội, tổ chức phổ biến hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) của 63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

Ở địa phương, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg, ban hành kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, thành phố và ký các chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã cùng cấp để phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định 182/QĐ-Ttg.

Kết quả thực hiện năm 2024

Căn cứ các chỉ tiêu được phê duyệt tại Quyết định 182/QĐ-TTg, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã giao chỉ tiêu thi đua năm 2024 đến Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố. Tổng hợp kết quả thực hiện của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố năm 2024 cho thấy tất cả các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:

Tập trung tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân, các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tham gia thành lập mới các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp, kết quả đạt được đó là:

+ Đã thành lập mới 605 HTX, thực hiện vượt gấp 2,92 lần so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao và vượt gấp 4,84 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-TTg; trong đó có 240 chi Hội Nông dân nghề nghiệp được hỗ trợ phát triển thành HTX, vượt gấp 1,60 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-TTg.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thành Đạt, xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Ảnh: Công Nam. Ảnh: Công Nam

+ Đã thành lập mới 3.590 THT, vượt gấp 3,51 lần so với chỉ tiêu được Trung ương Hội giao và vượt gấp 4,79 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-TTg; trong đó có 1.700 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp được hỗ trợ phát triển thành THT, vượt gấp 1,31 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-TTg.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp, thu hút 714.166 hộ hội viên, nông dân tham gia các THT, HTX nông nghiệp, vượt gấp 1,58 lần so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao và vượt gấp 2,86 lần so với chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-TTg.

- Vận động hội viên nông dân tích cực thành lập các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tạo tiền đề phát triển thành lập các HTX, THT trong nông nghiệp với 1.699 chi Hội, 7.427 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp được thành lập mới, tương ứng vượt gấp 2,77 lần và 1,47 lần so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, cán bộ chủ chốt và thành viên HTX, chi Hội trưởng chi Hội Nông dân các kiến thức về nông nghiệp, kinh tế tập thể và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội với 102.457 người tham dự (vượt gấp 1,51 lần so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao), đạt chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-Ttg.

- Cùng với việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới các HTX, THT trong nông nghiệp, Hội Nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương tư vấn, hỗ trợ củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2023; kết nối, hỗ trợ các HTX liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Mô hình trồng rau thuỷ canh công nghệ cao của HTX Tuấn Ngọc ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.D

Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh hỗ trợ các thành viên HTX tiếp cận các nguồn vốn ủy thác của các ngân hàng thương mại, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thông qua mô hình tổ, nhóm vay vốn, giúp các HTX nông nghiệp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động (đạt chỉ tiêu bình quân hằng năm theo Quyết định 182/QĐ-TTg); qua đó góp phần tăng lợi nhuận bình quân của các HTX năm 2024 đạt 684 triệu đồng (tăng 200 triệu đồng/HTX so với bình quân năm 2023), nâng thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX năm 2024 đạt 72 triệu đồng (tăng 20 triệu đồng/người so với bình quân năm 2023).

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024, qua đó đã động viên, khích lệ và lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình người nông dân mới, HTX kiểu mới, tạo động lực cho phát triển các HTX, thu hút hội viên, nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định 182/QĐ-TTg.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX, THT trong nông nghiệp; thành lập các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; các cấp Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định 182/QĐ-TTg, đó là:

Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho các HTX nông nghiệp đã thành lập.

Chú trọng hỗ trợ các HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn và phối hợp đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt của các HTX nông nghiệp.