Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Coi khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình

Từ những tháng đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực hơn, các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển so với năm trước.

Tại tỉnh Cà Mau, trong 9 tháng đầu năm, tổng số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 1.990 hồ sơ, tăng gần 50% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 531 doanh nghiệp, tăng 77% và vốn đăng ký tăng cao so với cùng kỳ năm 2021; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Chúc Ly.

Sau khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp từng bước ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng so cùng kỳ.

Cụ thể, thu ngân sách đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán; kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến tháng 9/2022 đạt trên 1 tỷ USD, bằng 94% kế hoạch năm và tăng 40% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 21%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 77%, và vốn đăng ký tăng cao so với cùng kỳ năm 2021; dịch bệnh được kiểm soát, đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp dần phục hồi và phát triển trở lại.

Theo ông Nguyễn Đức Thánh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, trong thời gian tới, tỉnh tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

"Tiếp tục quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách theo kế hoạch, tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; quản lý chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả", ông Thánh cho biết.

UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen cho 29 doanh nhân tiêu biểu năm 2022. Ảnh: Chúc Ly.

Nhằm chia sẻ, khắc phục có hiệu quả những rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từng bước xây dựng Cà Mau trở thành tỉnh có nền kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, UBND tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, đặc biệt là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, khai thác có hiệu quả các tiềm năng hiện có, phục vụ cho sự phát triển sản xuất - kinh doanh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho rằng: "Tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để Trung ương khởi công đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trong tháng 12 năm nay, chuẩn bị dự án trọng điểm thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh để mời gọi đầu tư trong thời gian nhanh nhất".

"Rà soát, đề xuất tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không chần chừ, đùn đẩy trách nhiệm, coi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là của chính mình; lắng nghe và giải quyết theo thẩm quyền; kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp trên các trường hợp vượt thẩm quyền để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết ngay", ông Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng mong rằng, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư cùng tích cực tham gia đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến, đồng hành cùng tỉnh nhà sớm vượt qua khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen cho 29 doanh nhân tiêu biểu năm 2022.