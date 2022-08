Ưu tiên tạo việc làm cho người dân trên địa bàn

Trong ngày 2/8, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra tiến độ dự án nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF trong Khu Công nghiệp Tri Lễ (tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn). Dự án do Công ty cổ phần gỗ MDF Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 2.827 tỷ đồng trên diện tích đất 25,67 ha được khởi công xây dựng vào tháng 4/2018 nhưng do bối cảnh Covid-19 đến tháng 3/2022, dự án mới bắt đầu thi công các hạng mục công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván sợi MDF. Ảnh: PV

Dự án hứa hẹn sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng diện tích rừng trồng và giá trị lâm nghiệp cho các huyện dọc tuyến đường Quốc lộ 7; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng cao thu nhập của người trồng rừng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn và hiện chủ đầu tư đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 với công suất 69.000 m3/năm; dự kiến đi vào hoạt động vào quý I/2023.



Giai đoạn 2 sản xuất gỗ MDF, HDF công suất 360.000 m3/năm và gỗ ván thanh công suất 2.400 m3/năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý III/2025. Dự án tạo đầu ra cho rừng trồng của người dân 5 huyện dọc theo Quốc lộ 7.

Ông Nguyễn Đức Trung đề nghị nhà đầu tư tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục và sớm đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ. Ảnh: PV

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe chủ đầu tư báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án của công ty tại Khu công nghiệp Tri Lễ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chưa có đường giao thông kết nối khu công nghiệp nên dự án chậm tiến độ và hiện đang được tập trung triển khai xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị nhà đầu tư tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục và sớm đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ. Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, ưu tiên tạo việc làm cho người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Theo ông Nguyễn Đức Trung, huyện Anh Sơn cũng cần quan tâm giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư về mặt bằng, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo tỉnh xem xét, giải quyết. Quan điểm của tỉnh là phải đồng hành, hỗ trợ, tích cực giải quyết các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư.

Nâng cao liên kết tăng thu nhập cho nông dân

Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Trung trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn do Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn đầu tư.

Đây là nhà máy có tổng mức đầu tư 224 tỷ đồng với công suất 150 tấn tinh bột/ngày, đi vào hoạt động từ tháng 10/2015, với vùng nguyên liệu rộng 3.350 ha tại 4 huyện gồm: Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xem sản phẩm đường Glucose của Công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn. Ảnh: PV

Ngày 26/7/2019, công ty đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn và Nhà máy glucose syrup với số vốn đầu tư 350 tỷ đồng, công suất 100 tấn đường lỏng Glucose/ngày. Năm 2021, nhà máy đường Glucose đã đi vào sản xuất ổn định.

Năm 2021, công ty sản xuất được 35.000 tấn tinh bột sắn, 14.000 tấn đường Glucose, đạt doanh thu 590 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có kế hoạch sản xuất 44.000 tấn tinh bột sắn, 21.000 tấn đường Glucose, phấn đấu đạt doanh thu 631 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả sản xuất, kinh doanh; đặc biệt Công ty CP Á Châu Hoa Sơn đã đầu tư vốn để lắp đặt dây chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Trung mong muốn công ty tiếp tục liên kết chặt chẽ với người nông dân, mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao sản lượng, chất lượng để vừa đảm bảo nguyên liệu cho công ty hoạt động ổn định, vừa nâng cao đời sống người dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam tại xã Đỉnh Sơn. Công ty được xây dựng từ năm 1958 tại huyện Hưng Nguyên và đi vào hoạt động từ năm 1960 với công suất 350 tấn mía/ngày và 50.000 lít cồn thực phẩm/năm. Năm 1997, công ty chuyển lên huyện Anh Sơn và đến năm 2005 tiến hành cổ phần hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đến thăm Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam.

Hiện tại, công suất của nhà máy gồm 1 dây chuyền sản xuất chế biến đường với công suất 1.500 tấn mía/ngày; 1 dây chuyền sản xuất phân vi sinh với công suất 5.000 tấn phân/năm; 1 dây chuyền sản xuất cồn với công suất hơn 1 triệu lít cồn thực phẩm/năm.

Công ty cũng đã đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất chế biến chè hiện đại nhất khu vực miền Trung với tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng, công suất chế biến 5.000 tấn sản phẩm/năm, bao gồm nhiều dòng sản phẩm như chè xanh, chè orthodoc, chè đen CTC, chè Tencha. Mỗi năm tiêu thụ từ 22.000 - 24.000 tấn chè tươi nguyên liệu cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư mở rộng thêm nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh như xây dựng khu đô thị, khách sạn, trường mầm non, trung tâm Anh ngữ, các dịch vụ thương mại và cửa hàng xăng dầu. Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 300 cán bộ, công nhân viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, sau khi cổ phần hoá, công ty đã từng bước đổi mới công nghệ sản xuất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và phát huy hiệu quả, có cơ chế liên kết với người nông dân để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy hoạt động.



Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất; liên kết chặt chẽ hơn với nông dân thông qua việc cho vay vốn, phân bón, giống... để nâng cao sản lượng, chất lượng nguồn nguyên liệu. Đồng thời, công ty cũng cần tiếp tục chăm lo đời sống cho người lao động.