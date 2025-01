Chủ tịch UBND TP.Tân An, Long An: "Địa phương sẽ không bỏ rơi quyền lợi 13 hộ bị giải tỏa trắng" Chủ tịch UBND TP. Tân An, Long An: "Địa phương sẽ không bỏ rơi quyền lợi 13 hộ bị giải tỏa trắng"

Chủ tịch UBND TP. Tân An, Long An, cho biết, các hộ dân sẽ được xem xét giao đất tái định cư theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (tại dự án). "Địa phương sẽ không bỏ rơi quyền lợi 13 hộ bị giải tỏa trắng", Chủ tịch UBND TP. Tân An khẳng định.