Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1987) và 12 hộ dân khác tại phường 6, phường 2 TP. Tân An, Long An cho biết, đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều đơn vị liên quan về việc chưa được các cấp thẩm quyền của TP. Tân An, tỉnh Long An giải quyết đơn kiến nghị mua đất tái định cư.

13 hộ dân đang phải ở trọ vì không có nhà…

Theo chị Hoa, nhiều hộ bị giải tỏa trắng nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp và đất của người khác để bàn giao mặt bằng xây dựng bờ kè sông Vàm Cỏ Tây và chỉnh trang khu dân cư tại phường 6 và phường 2, TP. Tân An.

Trước khi thực hiện dự án, UBND TP. Tân An đã nhiều lần họp dân, phổ biến dự án này sẽ thực hiện bồi thường giải tỏa theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND và Quyết định 40/2020/QĐ-UBND.

Cụ thể, 13 hộ dân phường 6 và phường 2 xây nhà trên đất nông nghiệp hoặc đất của người khác, khi Nhà nước thu hồi đất, giải tỏa trắng nhà mà không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn, nếu có nhu cầu về đất ở thì gửi đơn đến UBND cấp thành phố để được xem xét các trường hợp cụ thể.

UBND thành phố sẽ đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét trình UBND tỉnh Long An cho chủ trương giao đất tái định cư (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất) nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

Khi nhận được phản hồi như vậy, chị Hoa cùng các hộ còn lại thống nhất chủ trương của Nhà Nước, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng làm dự án sớm hoàn thành để chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp như lời lãnh đạo chính quyền địa phương vận động.

Từ khi giao mặt bằng đến nay, 13 hộ dân này phải tự thuê nhà trọ để ở và không được chính quyền hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Vẫn theo chị Hoa, tháng 9/2023, chị và 12 hộ còn lại đã làm hồ sơ gửi lên UBND TP. Tân An và các cấp xin được mua đất tái định cư (theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất). Nhưng, đến nay chưa nhận được phản hồi.

13 hộ dân cho biết, sau khi thực hiện dự án xây dựng bờ kè sông Vàm Cỏ Tây và chỉnh trang khu dân cư, TP. Tân An bố trí khu đất có 127 lô phục vụ tái định cư cho người dân. Sau khi bố trí 104 lô cho các hộ đủ điều kiện tái định cư, hiện khu đất này còn 23 lô.

13 hộ dân không khỏi thắc mắc vì sao UBND TP. Tân An không thực hiện đúng như lời vận động đã được triển khai tại các cuộc họp dân là dự án này thực hiện theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND và 40/2020/QĐ-UBND để người dân hưởng được đúng chính sách và quyền lợi của mình, được mua đất để ổn định cuộc sống cho con em có nơi ở đến trường học tập.

"Gia đình của chúng tôi có nhà ở địa phương hơn 30 năm chứ không phải xây dựng mới đây, rất mong UBND TP. Tân An xem xét hỗ trợ", một hộ dân cho hay.

Lãnh đạo TP. Tân An nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện lãnh đạo UBND TP. Tân An ông Trịnh Đăng Khoa lý giải, 13 hộ dân nêu trên có nhà nằm trong dự án xây dựng kè chống sạt lở sông Vàm Cỏ Tây và dự án chỉnh trang kè từ chợ cá phường 2 đến khu vực phường 6.

Đối với dự án chỉnh trang có tổng cộng 114 hộ. Kết quả hiện nay đã giải quyết được 106 hộ, đạt tỉ lệ trên 93%. Kè chống sạt lở có 98 hộ bị ảnh hưởng, đã giải quyết 97 hộ. Về chính sách giá và bồi thường được đa số người dân đồng tình.

Theo ông Khoa, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Dân Việt phản ánh 13 hộ dân ven sông Vàm Cỏ Tây từ phường 2 đến phường 6 TP. Tân An không được bố trí tái định cư theo diện giải tỏa trắng, UBND đã có họp hội đồng, lên kế hoạch trao đổi trực tiếp với 13 hộ dân.

Ông Khoa khẳng định, UBND TP. Tân An sẽ xác minh cụ thể những người trong ban bồi thường dự án có hứa hẹn với 13 hộ dân về việc bố trí tái định cư, có nơi ở khang trang…, nếu có sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Khoa nói: "Hiện, đã họp với hội đồng bồi thường, trước mắt tới đây sẽ gặp trực tiếp trao đổi với người dân, sẽ có thông tin cụ thể. Đồng thời, sẽ xin ý kiến của sở ngành đối với những trường hợp đặc thù (nếu có), để xem xét kiến nghị của người dân phù hợp sẽ giải quyết. Nếu không chúng tôi sẽ thông tin kết quả được hay không được. Đối với vấn đề họp 13 hộ dân cơ quan tham mưu TP. Tân An đang rà soát lại để lên kế hoạch đối thoại".

Liên quan đến nội dung trên, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND TP. Tân An xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, thông tin cho công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Chủ tịch UBND tỉnh Long An.