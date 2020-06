Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ nói về con số lợi nhuận 4.500 tỷ đồng

Khách hàng giao dịch tại VIB (Ảnh: IT)

Đó là chia sẻ của ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB), tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020, diễn ra sáng nay 30/6, tại TP.HCM.

Cơ sở nào để VIB tự tin với kế hoạch lợi nhuận 4.500 tỷ?

Tại đại hội, lãnh đạo VIB cho biết, năm 2019, các chỉ tiêu tài chính của ngân hàng (NH) đều tăng trưởng mạnh và hầu hết vượt kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế ở mức 4.082 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018 và vượt 20% kế hoạch; tổng tài sản tăng 33% đạt trên 184 nghìn tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch, huy động vốn (gồm cả huy động vốn khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) tăng 47% và vượt 10% kế hoạch.

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn bình quân (ROEA) đạt 27,1% - thuộc nhóm cao nhất toàn ngành NH. Tỷ lệ nợ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,68% trên tổng dư nợ, giảm 23% so với năm trước; đồng thời NH cũng không còn nợ xấu tại VAMC.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT VIB, nhấn mạnh: VIB tự hào là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ cao và chất lượng hàng đầu thị trường. Dẫn chứng cho nhận định này, ông Vỹ cho hay, kết thúc năm 2019, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại VIB tăng trưởng 46% và chiếm 82% tổng dư nợ toàn ngân hàng. Theo đó, VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng Basel II và là ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II.

Đặc biệt, hệ số an toàn vốn CAR theo Basel II của VIB đạt tới 9,7% - cao hơn nhiều mức 8% quy định.

HĐQT Ngân hàng VIB báo cáo về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Ảnh: H.Cường)

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2019. Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 222.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với đầu năm. Chỉ tiêu dư nợ tín dụng tăng 24% so với đầu năm, dự kiến đạt 164.408 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ. Mức tăng trưởng tín dụng tối đa không vượt hạn mức mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép.

Chỉ tiêu huy động vốn tăng 19%, dự kiến đạt 166.120 tỷ đồng, bao gồm cả tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Tại đại hội, thay mặt HĐQT, ông Đặng Khắc Vỹ cũng báo cáo cổ đông về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm nay. Theo đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của VIB dự kiến đạt khoảng 52% kế hoạch cả năm, do đó kế hoạch lợi nhuận 2020 trình ĐHĐCĐ là hoàn toàn khả thi.

"Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất sâu vào nền kinh tế. Mọi hoạt động của các công ty cũng như NH đều bị ảnh hưởng. Những tháng qua VIB đã cắt giảm lãi vay cho khách hàng từ 0,5 - 2% và áp dụng giảm lãi cho các KH đang vay có lãi cao hơn trung bình. Điều này cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của NH.

Nhưng rất may VIB đã đi trước một bước với các chỉ tiêu tốt, khách hàng được sàng lọc khá tốt, tỷ lệ nợ xấu đến nay vẫn duy trì ở mức thấp dưới 2,0%. Hơn nữa, ban đầu chúng tôi còn đã đề ra lợi nhuận còn cao hơn dự tính. Nhưng con số hiện nay chúng tôi đưa ra với lợi nhuận trước thuế 2020 dự kiến đạt 4.500 tỷ, tăng 10% so với 2019 là hoàn toàn có thể đảm bảo. Cho đến hết quý II kế hoạch này đã đạt 55%. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng 24% nhưng tùy thuộc vào phê duyệt về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của NHNN", ông Vỹ chia sẻ.

Được biết, để hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, VIB đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất từ 0,5% - 2% cho các khách hàng có nợ trung dài hạn có nguy cơ ảnh hưởng bởi dịch với dư nợ được hỗ trợ lãi suất lên đến hơn 8.700 tỷ đồng.

Tăng vốn và niêm yết vào cuối năm 2020

Tại đại hội, nhiều cổ đông cũng quan tâm đến kế hoạch niêm yết của VIB trên sàn HoSE. Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐQT VIB Đặng Khắc Vỹ cho hay, VIB dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 11/2020 từ sàn UpCom hiện nay. Đồng thời, NH trình phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, từ 9.245 tỷ đồng đồng lên 11.094 tỷ đồng.

Sau khi được ĐHCĐ thông qua, VIB sẽ tiến hành song song, một mặt phát hành cổ phiếu thưởng, để kịp thời gian niêm yết trên HoSE vào khoảng tháng 11 tới.

Nguồn để tăng vốn lấy từ quỹ đầu tư phát triển; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa chia, tổng cộng 1.849 tỷ đồng. Với nguồn vốn tăng thêm, VIB dự kiến sẽ dành phần lớn 1.349 tỷ đồng để tăng cường cấp tín dụng; 300 tỷ đồng cho đầu tư tài sản thanh khoản; 100 tỷ đồng để nâng cấp mạng lưới chi nhánh và 100 tỷ đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm và năng lực quản trị rủi ro. Việc tăng vốn được dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2020

Theo đó, sau khi tăng vốn điều lệ thành công, danh sách cổ đông lớn sở hữu cổ phần VIB vẫn không thay đổi: Commonwealth Bank of Australia vẫn là cổ đông sở hữu 20% vốn VIB. Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông nước ngoài vẫn là 20.24%, trong đó 0,06% là nhà đầu tư cá nhân và 20,18% là nhà đầu tư tổ chức.

ĐHCĐ VIB cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm từ tháng 7/2019. Đó là ông Michael John Murphy và ông Timothy lan Oldham. Hai ông này xin từ nhiệm ngày 16/7 và cùng ngày HĐQT đã ban hành nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm. Theo VIB, từ 16/7/2019, hai ông Michael John Murphy và Timothy lan Oldham đã dừng toàn bộ hoạt động, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với tư cách thành viên HĐQT của NH.

Hiện, cơ cấu HĐQT VIB nhiệm kỳ hiện tại (2019 - 2023) còn lại 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên HĐQT thông thường và 1 thành viên độc lập.